Sigue el conflicto: padres de la UNCuyo reclaman mayor presencialidad

El comunicado emitido por la Universidad Nacional de Cuyo donde anuncian el regreso escalonado a la presencialidad en los colegios secundarios no convence a padres y estudiantes que asisten a dichas instituciones. La propuesta contempla un cursado mínimo hasta el inicio del receso invernal y no aporta una real solución al reclamo de fondo. Hoy a las 12:30 hs se concentrarán en la Legislatura para reclamar por una presencialidad sostenida.

Directivos de los colegios dependientes de la UNCuyo emitieron un comunicado donde anunciaron una “vuelta escalonada a la presencialidad” desde el lunes 14 de junio. Dolores Letelier, secretaria Académica de la Universidad Nacional de Cuyo, anunció que se retoma la presencialidad de forma gradual para algunos años y determinadas actividades y dijo: "Desde este lunes ya se comienza a convocar a los primeros y segundos años, de manera progresiva y escalonada en función de las indicaciones de nuestro comité epidemiológico".

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por los padres y madres que se vienen movilizando en reclamo de una mayor presencialidad en los colegios quienes advierten la desigualdad de oportunidades respecto a otros colegios de gestión pública (provinciales) y de gestión privada que han dado continuidad al cursado quincenal sujeto a protocolos estrictos, sin que ello haya supuesto mayor contagio entre docentes, alumnos y comunidad educativa. Ante el malestar por la falta de respuestas y propuestas que no resuelven el conflicto de fondo, decidieron convocar una marcha para hoy al mediodía.

Carta dirigida al rector Daniel Pizzi y al Consejo Académico

Los abajo firmantes, padres de alumnos y alumnas de los colegios secundarios de la UNCUYO nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle arbitre los medios a su alcance y considere la nuestro pedido fundado en la necesidad del retorno a clases presenciales en los colegios secundarios de la casa de estudios que dirige. Con fecha 03/05/21 y luego de un mes y 10 días solo de clases presenciales en “burbujas” quincenales, se anunció la suspensión de clases con asistencia durante un período de 21 días, habiéndose cumplido el plazo en fecha 25 /05/21.

De público conocimiento es la situación actual a esta última fecha (cierre de actividades no esenciales en todo el país, incluida nuestra provincia) y en el día de la fecha se ha anunciado el retorno en el resto de los establecimientos educativos de nivel primario y secundario de las escuelas de la provincia, incluidas las de gestión pública y privada.

Nuestra preocupación son los jóvenes que ven disminuidas sus oportunidades de aprendizaje, ya que una característica de la educación presencial y frente al docente, es el aprendizaje con pares, las normas de convivencia, la disciplina en la gestión de las aptitudes individuales, que desde nuestros hogares cultivamos pero sabemos que la escuela tiene un rol tan importante como el nuestro. No se trata de cualquier grupo etario: se trata de los adolescentes que requieren de pautas y normas de rutina diaria, que lamentablemente esta pandemia ha venido a restringir, de jóvenes que aspirarán a un título de profesional en 4-5 años próximos, y además de miembros de la comunidad de la UNCuyo. También se incluyen a los jóvenes de 19 años en adelante que estudian en las facultades a su cargo.

La subjetividad de estos adolescentes y jóvenes, que eligieron esa casa de estudio, se ve afectada por la falta de convivencia con el entorno escolar, uno de los mejores lugares de aprendizaje de ciudadanía, luego del hogar. Reiteramos, igual situación sufren los estudiantes universitarios de grado, cuyo contacto con la UNCuyo ha sido nulo en este año y medio.

De ninguna manera queremos exponer a docentes y comunidad en general a riesgos innecesarios, pero se advierte cierta desigualdad en las oportunidades, factible de compensar con gestión integrada, ya que la mayoría de los establecimientos de la provincia de mano de su máxima autoridad (DGE) ha dado continuidad al cursado quincenal sujeto a protocolos estrictos, sin que ello haya supuesto mayor contagio entre docentes, alumnos y comunidad educativa. (Ref. Reporte Epidemiológico #3. MSDSyD.)

También objetamos el uso de un “semáforo de mayor o menor presencialidad” basado en indicadores que la autoridad nacional utiliza para tomar decisiones sobre una población de 1, 5 millones de habitantes (toda la pcia. De Mendoza) y no sobre una comunidad más reducida.

La evidencia científica originada por esta pandemia informa al momento que los adolescentes y jóvenes en educación presencial no se comportan como un grupo “hipercontagiador” como lo reafirman organismos técnicos en el tema (UNICEF) . El nuevo paradigma de la prevención del contagio por COVID_19 dicho por la propia FDA, es considerar “hábitos que implican riesgo de contagio” (distancia menor a 2 metros, no uso de protección, limpieza manos) versus “lugares que contagian”: en este sentido las escuelas y facultades de la UNCuyo, como el resto de las escuelas , no son lugares que contagian más o suponen mayor riesgo que el basal para la población general, y si así fuera deben darse a conocer los datos que respaldan tales decisiones.

Una vez más le pedimos considere el balance costos-beneficios que la medida de cierre de escuelas y universidades implica, en el corto, mediano y largo plazo. Además percibimos con preocupación el descrédito que frente a la sociedad está significando la medida sobre el prestigio y la experiencia construida por los colegios de la UNCUYO a lo largo de 60 años. Las medidas de fuerza acumuladas durante los últimos 15 años, junto a esta situación forzada, afectarán a esta casa de estudio de la que muchos hemos formado parte y que nuestros hijos integran.

En espera de su intervención, quedamos a su disposición y lo saludamos con distinguida consideración.