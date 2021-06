Pornovenganza: su ex difundió videos íntimos y sería el primer condenado del país

La sentencia del primer juicio oral de Argentina por la difusión de material sexual íntimo, tipificado en el Código Penal como "pornovenganza", se dará a conocer en la provincia de La Rioja, informaron fuentes judiciales.



El Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidido por la jueza Edith Agüero junto a los magistrados María Petrillo y Fernando Romero, dictará la sentencia en un hecho denunciado en el 2017, que sirvió de base para incluir esta figura como delito informático en la Reforma del Código Penal.



Patricio Pioli esta acusado “coacción y lesiones leves calificadas” en contra de su ex pareja, Paula Sánchez Frega y también por filtrar fotografías y videos íntimos tomados cuando tenía una relación con la mujer.



Pioli, de origen sanjuanino y conocido en La Rioja como “El tatuador” por su trabajo, fue denunciado por Sánchez Frega por violencia de género y amenazas de difusión de material íntimo luego de finalizar su relación en el año 2016.





Paula dijo a la prensa que había padecido durante y después de su relación, permanentes episodios de violencia de género contra ella y también contra sus mascotas, y que fue revictimizada a raíz de haber hecho público Pioli el abuso de su abuelo paterno contra ella. La fiscalía pidió una pena de 5 años de prisión efectiva para Pioli.



Paula dijo a la prensa que “tuvimos una relación de 8 meses en que el convivió conmigo en mi departamento. A partir de los 4 meses comencé a sufrir situaciones de violencia física, verbal y psicológica y además problemas por la violencia que ejercía sobre mis animales”.



“Cada vez que quería dejarlo me decía todo el tiempo que iba a difundir las cosas que él tenía. Aguanté por un montón de tiempo hasta que no di más porque las situaciones de violencia eran cada vez más graves”, señaló.



La mujer destacó que “yo corría riesgo de estar con esa persona y sabiendo que de todas maneras me iba a hacer un mal traté de elegir un mal en lo posible menor que me permita seguir viviendo”.





“Igual lo iba a hacer -dijo Paula en referencia a la difusión del material grabado- me lo dijo en los audios que presenté en la justicia. Otra cosa con la que él me amenazaba era con contar un abuso que yo había sufrido en mi infancia por parte de mi abuelo. Yo se le conté en confianza y el en un medio audiovisual se sentó y lo contó muy tranquilamente”, relató la mujer.



El abogado de Paula Sánchez Frega, Sebastián Andrada dijo respecto a la condena de Pioli que “estamos convencidos de que se decidirá una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, el máximo de lo que pidió la fiscalía”.