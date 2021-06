La Chabona y el apasionado beso que confirmaría su romance con Kiko de Zona Sur

Si se dice que Argentina es un país generoso, Internet y las redes sociales los son un millón de veces más. Es que en ese ámbito surgen personajes como La Chabona, una joven muy pintoresca del conurbano bonaerense que quiere ser mediática, y Kiko de Zona Sur, un hombre que se hizo conocido por ser fanático de Newell's Old Boys y gritar "Vamoooo Ñubeeeeellll" en cada video.

Ahora parece que ambos personajes unieron sus caminos en la vida real y estarían comenzando un romance o al menos eso es lo que se intuye tras el video que Kiko de Zona Sur subió a su perfil de Instagram. Allí sale besando a La Chabona en un colectivo mientras amigos festejan el gesto de amor.

“Rompemos las normas”, escribió Kiko de Zona Sur junto al posteo donde sale besando a La Chabona. El fanático de la lepra rosarina ya había expresado que es un fiel seguidor de las publicaciones de la joven que poco tiempo atrás estuvo en la casa de Hernán de Mala Fama cuando el cantante fue acusado de manosear a su nieta.

La Chabona también tuvo una breve incursión en la música, precisamente en la cumbia. Para su tema debut contó con El Chuchu, otro joven del conurbano bonaerense que se viralizó a través de WhatsApp.

Más allá del posteo de Kiko de Zona Sur, La Chabona no negó ni confirmó el romance si no que fue por más. En su cuenta de Instagram publicó una foto junto al hincha de Newell's pero también junto a otro muchacho y salen los tres muy juntos. “Luna de miel de a tres, ¿con cuál me quedo?", escribió la joven oriunda de San Pedro.

Los seguidores de La Chabona y de Kiko de Zona Sur celebraron el posible romance entre ambos, pero la gran mayoria de los usuarios de redes sociales argumentaron que el beso y el acercamiento entre los "influencers" es todo una movida de prensa para mantenerse en boca de todos.