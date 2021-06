Las Heras inició el operativo de anticuerpos para conocer la inmunidad de sus vecinos

Continuando con la campaña “Más Salud”, el municipio de Las Heras inició ayer lunes, en la plaza Marcos Burgos, el operativo para la realización gratuita de test anticuerpos para conocer la inmunidad de sus vecinos y personal de salud.

El técnico en Laboratorio Patricio Solaro explicó que “lo que estamos realizando a través de este operativo es la detección de los anticuerpos en las personas que han cursado la enfermedad de Covid-19 y también en aquellas que han sido vacunadas. De esta forma, vamos a estar viendo en la población qué reacción inmunológica han tenido y si han creado o no los anticuerpos a la enfermedad”.

Esta acción está dirigida a aquellos que hayan transitado el virus o hayan recibido las dosis completas de vacunación (Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm) y que lleven más de 28 días de cursada la enfermedad o aplicada la última dosis.

Nélida González, médica del área de Salud municipal, sostuvo que “de acuerdo a los resultados se toman distintas políticas sanitarias, pero es muy importante porque también vamos a saber cómo se están comportando las vacunas aplicadas”.

Los interesados en realizarse los análisis de anticuerpos y que cumplan los requisitos, pueden inscribirse llamando de 14 a 18, al 0800 222 5900 (CIAT). El cupo es limitado y se corroborarán los casos antes de otorgar cada turno. La idea es llegar a unos 850 lasherinos con estas mediciones de anticuerpos que se llevarán a cabo en un laboratorio local.

Se atenderá a 25 personas por día, en turno mañana y turno tarde, respetando las medidas sanitarias vigentes.

Una de las personas que asistió a hacerse el análisis de anticuerpos fue Daniela García, Técnica Superior en Laboratorio del municipio: “Normalmente el Covid deja una serie de anticuerpos, que es el G. Pero hay muchos pacientes que por más que hayan transitado la enfermedad no los tienen. Yo me vacuné en abril y luego me dio positivo. En mayo me colocaron la segunda dosis y todavía tengo anticuerpos, así que ahora me voy a hacer los análisis correspondientes”.

Este operativo se suma a los testeos Covid-19 que se vienen realizando en distintos distritos de Las Heras. Desde este lunes y hasta el miércoles 2 de junio el móvil Más Salud se encuentra en el CAV Panquehua, de 9 a 13. En tanto, el jueves 3 y viernes 4 estará en San Martín e Independencia, donde se encuentra el Átomo.

En estos puestos sanitarios los vecinos pueden realizar los testeos rápidos (hisopados) u obtener el certificado de IMC (Índice de Masa Corporal) para luego ser vacunado contra el coronavirus, así como certificaciones de otras patologías para acceder al turno de vacunación.

La campaña Más Salud abarca también operativos de desinfección en espacios verdes, barrios y lugares públicos de Las Heras, así como se ha intensificado el trabajo de las cuadrillas de higiene urbana.