Videos: abuelos sucios, golpeados y desnutridos en el "geriátrico del horror"

Un geriátrico clandestino que alojaba a 15 adultos mayores en el partido bonaerense de Quilmes, el sur del conurbano, fue clausurado tras ser descubierto por denuncias por malos tratos a los residentes, informaron hoy fuentes policiales y comunales.



El allanamiento y la clausura fue realizado por efectivos de la Policía bonaerense e inspectores del municipio, quienes concurrieron ayer a una vivienda particular ubicada en calle La Guarda al 600 que de forma solapada funcionaba como geriátrico. Al ingresar, los funcionarios encontraron a 15 adultos mayores en malas condiciones de higiene.

uD83CuDFA5| Brutalidad extrema: Enfermeras de un geriátrico clandestino en #Ezpeleta, partido de #Quilmes, fueron denunciadas luego de que se difundieran imágenes agrediendo a los y las abuelas pic.twitter.com/xK8TQTIo87 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 4, 2021

Además, constataron la falta de cumplimiento de medidas de seguridad e higiene, alimentos en mal estado y medicamentos vencidos, y corroboraron que el lugar no estaba habilitado.



Fuentes de la investigación informaron que el procedimiento fue dispuesto por la fiscal Mariana Curra Zamaniego, a cargo de la UFI 6 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de denuncia por "abandono de persona" y abuso a los ancianos.



Desde la comuna se contactaron con los familiares de algunas de las personas alojadas en el lugar para informar sobre la clausura del establecimiento y la necesidad de derivar a los adultos mayores, aunque otros no pudieron ser ubicados y por eso esta mañana volvió SAME Provincia para continuar con el operativo.

La justicia allanó un geriátrico clandestino en #ezpeleta donde encontraron 18 abuelos en estado abandonico. El año pasado vecinos de La Guarda y Río Salado habían denunciado irregularidades pero les respondieron que su clausura dependía de “la Provincia”. pic.twitter.com/ghnJAMfRuB — Vanessa Cerone (@CeroneVanessa) May 4, 2021

Uno de los alojados que no tenía familiares con quien poder comunicarse fue trasladado -previa consulta médica e hisopado- al Hogar Municipal Ave Fénix de la Agencia de servicios de atención a la tercera edad, en Quilmes Oeste, informaron las fuentes.