La nueva vida de cuatro mendocinos gracias a sus "ángeles donantes"

“Ángeles donantes”, así es como muchos trasplantados llaman a las personas de quienes han recibido ese órgano que les salvó la vida y les dio una nueva oportunidad.

Estas son historias de superación, historias de personas que fueron trasplantadas y que gracias a esas operaciones, a sus donantes y a los equipos médicos que estuvieron a cargo de sus procesos han podido cumplir sus sueños, ser ejemplo para otros y continuar viviendo sus pasiones.

¿Cómo cambió tu vida a partir de esto?, es esta pregunta la que lleva a que el tono de sus voces se transforme y que adquieran cierto brillo a través del cual uno ya puede interpretar cuál será la respuesta.

“Su muerte no fue en vano”

Guido Honorato Troncoso fue trasplantado de hígado hace un año, en plena pandemia, luego de estar un año en lista de espera. “Yo a pesar de todo estaba muy bien, pero tenía que llegar el momento de que me trasplantaran y mejorará mi calidad de vida”, cuenta Guido.

“Me cambió la vida, sigo una dieta, intento hacer ejercicio y soy muy consciente con la medicación que tengo que tomar. Tengo que cuidar este hígado, así como le prometí a mi angelito donante que lo iba a cuidar como él lo cuidó para mi”.

Guido es profesional de la salud y hace tiempo se desempeña como coordinador del Incaimen (Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza), “me tocó estar en las dos veredas, como coordinador de trasplante y ahora como paciente trasplantado”, expresa.

“Con la donación de órganos podemos salvar muchas vidas”, asegura Guido y luego comparte: “Siempre les digo a las familias cuando fallece un familiar, que en ellos queda la tranquilidad de que su muerte no fue en vano”.

“Pude realizar mi sueño”

Natalia Benavidez fue trasplantada de riñón hace 12 años, el 25 de julio del 2009. Ella esperó casi 10 años que apareciera un donante compatible, hasta que finalmente ese día llegó. “Fue una felicidad enorme, fue un sábado a las 8 de la mañana yo estaba con mi esposo. Salimos corriendo de la alegría, la doctora me envió un remis para llegar más rápido al Hospital Español y ahí me trasplanté”, recuerda con emoción Natalia.

La llegada de ese riñón cambió la vida de Natalia para siempre, “pude realizar mi sueño, con todos los cuidados que mis médicos me decían, fui mamá de Nahiara (9) y luego de un largo tiempo nació Bianca (1), que la tuve en plena pandemia”.

Gracias a la operación las diálisis se suspendieron para Natalia, esto le permitió hacer más actividad física, como senderismo por los cerros de Mendoza, “subí hasta el Cerro Arco, antes no podía porque me cansaba”.

Pero Natalia no se quedó con los brazos cruzados, todo lo vivido esos años caló profundo en ella y decidió con su experiencia ayudar a otras personas que pasan situaciones similares a las que ella pasó, o más difíciles aún. Por eso desde hace dos años es voluntaria de la Fundación Ayuda al Pre y Post Trasplante de Órganos de Mendoza. “Ayudamos con todo lo que la persona trasplantada o en lista de espera necesita”.

“Me cambió la vida, soy mucho más feliz”

Silvina Valente (43) fue trasplantada de corazón el 13 de diciembre de 2009, estuvo tres meses en espera. “Yo tenía cáncer de mama, las quimioterapias me hicieron una miocardiopatía dilatada y por eso pasé directamente a lista de emergencia nacional”, relata Silvina.

A diferencia de la mayoría de los trasplantados para Silvina recibir la noticia de que ya sería trasplantada no fue una buena experiencia. “Me enteré de mi trasplante de forma muy fea. Yo estaba en terapia entubada sin saber qué era lo que me pasaba, tenía que esperar el resultado de un estudio para saber si tenía metástasis -y agrega- mientras estaba en terapia intensiva se acercó una enfermera y me dijo: quédate tranquila tu corazón ya va a llegar”. Silvina recuerda que en ese momento estaba sola y que rompió en llanto, “yo no sabía qué era una donación”.

Ese corazón que Silvina necesitaba finalmente llegó y gracias a la operación pudo continuar con una de sus pasiones, ella es nadadora y esto la llevó a representar a Argentina en los Juegos Latinoamericanos de Trasplantados. “Me cambió la vida, soy mucho más feliz. Gracias a Dios y a mi ángel donante”, concluye.

“Ahora siento que me puedo comer el mundo”

Brenda Molina (28) en octubre de 2017 fue trasplantada de riñón. En su caso, fue su madre la donante que le permitió tener una nueva oportunidad.

A los 14 años le diagnosticaron glomerulonefritis, inflamación de los pequeños filtros de los riñones, y en ese momento le informaron que esa enfermedad iba a tener una evolución que llevaría a una insuficiencia renal en 10 años. Así fue, Brenda tuvo que comenzar un tratamiento de diálisis, el cual duró 10 meses antes de ser trasplantada.

“Cuando me trasplantaron sentí un cambio muy grande, ahora siento que me puedo comer el mundo”, comparte Brenda quien en agosto de 2019 fue una de los deportistas que participó en el Mundial de Trasplantados representando a Argentina en la categoría voley mixto y atletismo.

30 de mayo: Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Esta fecha es una oportunidad más para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y comprender que es un tema de salud que involucra a todos.

Gracias a la Ley de Donación y Trasplante sancionada en agosto de 2018, también conocida como “Ley Justina”, el país ha aumentado la cantidad de donantes por año. Un total de 567 personas recibieron un trasplante de órganos y otras 424 uno de córneas gracias a 294 donantes, durante los primeros cinco meses del año y pese a las restricciones que se impusieron por la pandemia de coronavirus.

Este año desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) el mensaje principal que se busca transmitir es de agradecimiento a las personas que donaron sus órganos, "haciendo que miles de personas puedan recuperar su salud y vivir plenamente".