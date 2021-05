Horóscopo diario del domingo 30 de mayo para todos los signos

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos si surgen conflictos en la familia, traten de no agregar contenido emocional innecesario. Saber que siempre hay alguna discusión en casa, y el punto es buscar la solución. Que prime el amor y las cosas esenciales del espíritu.



Momento: de color durazno.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos esta sería una buena jornada para los replanteos internos. Están abiertos y con buena energía para poder sentir que refrescan sus sentimientos y sus ansias de estar bien tanto con las parejas como con la familia. Salud radiante.



Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos sería muy oportuno hacer limpieza profunda en los hogares. Modificar los espacios, cambiar de lugar los muebles. La energía hay que moverla. Satisfacción que viene de la mano de allegados que les brindarán mucha alegría.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos sentirán que los nervios podrían afectarlos. Busquen sentarse a pensar, o salir al jardín o mirar por la ventana o a algún lugar de la casa donde puedan observar cosas bellas y poder pensar bastante en ustedes y sus vidas. Calma y optimismo busquen.



Momento: de color zanahoria.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leo con ganas de sentarse a hacer planes que respectan a las actividades. Remover dentro de ustedes para buscar lo que más les gustaría hacer. Apertura y entusiasmo en un día con energía basta para pasarla muy bien.



Momento: de color manzana roja.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Signo pensante y exigente, traten hoy de buscar en ustedes la parte más relajada y que la sintonía sea desde lo emocional y sensitivo. Completan un período interesante que verán que los hizo crecer y evolucionar. Plenitud.



Momento: de color coral.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con mucho entusiasmo en corregir cosas de la casa, arreglos, embellecimiento y cambio de energía. Es saludable poder encontrar el equilibrio en el hogar, casa en orden, mente en orden. Noche muy completa y alegre.



Momento: de color turquesa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos a la hora de elegir tendrán hoy la más lúcida elocuencia y sanos argumentos para poder definir situaciones en el plano afectivo. Vicisitudes que ya son del pasado, logran encausar sus objetivos junto a la paz interior. Piensen bien.



Momento: de color blanco puro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos apuntando sabiamente la flecha hacia sus objetivos que los verán claros y posibles para poder materializarlos en el futuro inmediato. Empieza una nueva etapa en el plano afectivo que los hará sentirse libres y bien. Compenetración.



Momento: de color lila.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos hoy descubran en sus interiores las causas de su agotamiento emocional. Piensen, sientan, tómense sus tiempos. Cuando los vínculos generan dolor, el planteo sería que así no se vive bien. Valor y potencia nuevos. Libertad.



Momento: de color esmeralda.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos sigan sus corazonadas en el plano de las actividades y podrán darse cuenta que podrán encarar de otro modo las cosas. A veces nosotros mismos nos complicamos. Busquen la salida emocional y el encauce de nuevos horizontes.



Momento: de color carmesí.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos jornada muy activa, con trabajos que realizar y compromisos a cumplir. Ensoñación afectiva con la que podrían llegar a modificar sus sentimientos. Serían correspondidos. Traten a la vez de no conectarse con celos o desconfianza.



Momento: de color maíz.