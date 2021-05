El afligido emprendedor que pensó en tirar la comida, tomó otra decisión y se hizo viral

Desde que comenzó, la expansión del covid-19 ha hecho estragos en el mundo. Además de colapsar los sistemas de salud, y de poner a prueba de una manera exponencial a médicos, enfermeros y personal de ese rubro; el mundo de la educación y del trabajo se ha resentido de una forma tremenda y ya muchos postulan que nada volverá a ser igual, aun cuando pase esta situación.

Particularmente los emprendedores y quienes trabajan ofreciendo servicios han llegado a situaciones desesperadas y el empobrecimiento y la crisis ha sido evidente. Muchas de las medidas que debieron tomar los Estados han provocado que millones de empresas entren en crisis, se achiquen o directamente bajen sus persianas, con los consiguientes despidos de personal y la desesperación generalizada.

Con respecto a esto último, la grieta que se produjo es abismal: por un lado, el Estado y los protocolos estrictos impuestos que incluyen suspensión de actividades, confinamiento y restricción a la circulación; y por el otro, los emprendedores que ya no pueden subsistir sin abrir sus puertas, aseguran que la catástrofe económica es inminente, y que están "quebrando en masa".

Martín es uno más de los miles de emprendedores mendocinos que, desde que comenzó la pandemia, se han visto particularmente perjudicados. Es gastronómico, y tiene una hamburguesería -Cacha´s- en Junín. Con tristeza e impotencia, hace unos días realizó un posteo en sus historias de Instagram que, sin querer, se volvió viral y fueron muchos los que se hicieron eco de sus palabras.

La amargura de Martín tuvo que ver con la imposibilidad de entregar los pedidos que sus clientes le hacían en tan poco tiempo. "Es imposible entregar 200 pedidos a domicilio en tres horas, queridos gobernantes. Somos un negocio autogestivo. No disponemos de grande aplicaciones que quieran invertir en nuestro pueblo", escribió el hombre.

"Pagamos las facturas todos los días. No manejamos cuentas corrientes, vamos con todas las facturas día a día. 18 empleados tenemos y no alcanzamos", aseguró el juninense.

¿A quién, acaso, no le enseñaron de pequeño que tirar la comida era un pecado? Pues esta es la encrucijada que se le presentó a Martín. "Gran parte de toda esta comida no pudo ser entregada. Hace 9 años que emprendo y jamás me brindaron un beneficio. Hace 10 años a mi casa no llegaba una moto de comida comprada jamás. Y hoy la tengo que tirar. Nos están convirtiendo en ciudadanos que no somos", expresó con angustia.

Los posteos de Martín fueron capturados por muchos usuarios de Instagram y comenzaron a ser compartidos por grupos de WhatsApp y otras redes sociales. Fueron miles los que tomaron de ejemplo esta situación para postular que era una mala decisión el haber vuelto a fase 1 y que, más allá de la pandemia, las malas decisiones de los gobernantes impiden progresar a quienes así lo quieren por vivir en un país "sin rumbo" y en donde "todo se hace al revés".

Si bien mucha gente le envió mensajes de aliento, MDZ quiso saber que había sucedido con la producción de la hamburguesería, y por eso nos pusimos en contacto con el protagonista de esta historia.

"La verdad es que, a pesar del enojo que tenía ese día, no me iba a perdonar nunca si tiraba toda la comida. La repartimos entre el personal y los vecinos, que también son trabajadores: chicos que trabajan en una heladería y una estación de servicio", nos contó Martín.

"Incluso me quedó comida, que la regalé al día siguiente. Lo que me impresionó fue la cantidad de gente que me escribió que está en el rubro, y que tuvo que hacer lo mismo. También me sorprendieron los mensajes de apoyo, me sentí fortalecido", concluyó el emprendedor del Este mendocino.