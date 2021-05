El simple y noble gesto de un joven con dos policías que pasaban frío: mirá el video

El 25 de mayo transcurrió con varias turbulencias en el país. Con la situación en la que nos encontramos actualmente debido a la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, los ánimos no estuvieron muy dados para la festividad. Sin embargo, no fueron pocos los mendocinos que hicieron honor a la fecha patria, y las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los icónicos locros de todas las variedades posibles.

El martes feriado fue recibido con una mañana bastante fresca, acorde a los primeros días del otoño. El periodista mendocino Franco Díaz, que esperaba la movilidad para ir a cubrir una nota, captó en vivo y en directo un suceso particular, colmado de sencillez pero que resultó inspirador: "Lo que vi me dio esperanza. Fue muy simple, pero son las actitudes que hacen que vuelvas a creer en la sociedad, en el país y en las personas", expresó.

Cruzando la Av. San Martín y sobre peatonal Sarmiento, el joven comunicador pudo observar cómo un muchacho se acercó a dos policías que se encontraban en servicio y les regaló un café caliente a cada uno, alrededor de las nueve de la mañana. Claro que la situación llamó su atención, y alcanzó a filmar los últimos instantes del noble gesto.

Nicolás de Francisco. Fuente: Instagram @nico_defr.

“La verdad no se bien por qué lo hice, no fue pensado. Se me ocurrió y ya. Estaba haciendo tiempo a que abrieran los negocios para cargar la tarjeta SUBE, porque me había quedado sin saldo para volver a casa. Estaba muerto de frío, así que pasé por un local a comprarme un café y vi a los policías”, contó Nicolás de Francisco, el joven de 23 años que probablemente dejó anonadados a los dos efectivos que recibieron el obsequio en la mañana del 25.

“Pensé que estaban viviendo la misma situación que yo: parados a la intemperie, trabajando un feriado, con frío, y encima les quedaba todo el día… Un embole. Así que me dije ‘la verdad es que hacer algo bueno por los demás no cuesta nada. En algún momento eso vuelve’... y compré dos cafés y se los llevé. ¡Los policías no entendían nada! Me agradecieron y me fui”, sigue el relato.

Nicolás es oriundo de Buena Nueva, Guaymallén, y trabaja para una empresa eléctrica que está encargada de hacer las refacciones del Estadio Malvinas. Camino a su trabajo iba cuando sucedió todo: una situación tan rutinaria y sencilla que se convirtió en un gesto que movilizó al periodista que captó la escena. Seguramente le alegró la mañana tanto a los desconocidos policías como a Franco, el periodista que logró inmortalizar su empatía.

Mirá los videos que grabó Franco Díaz: