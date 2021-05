¿Cómo saber si estoy en el veraz?

Con pocos datos y de manera totalmente gratuita se puede saber si una persona o una empresa tienen deudas y aparece en el veraz. Esta información se puede conocer a través de la sección Central de Deudores del Sistema Financiero que ofrece el Banco Central (BCRA) en su sitio web, que además ofrece el historial crediticio y no sólo las deudas actuales.



Pocas personas lo saben, pero el veraz es una base de datos que contiene el historial de finanzas de todas las personas y sus movimientos económicos. Por ejemplo, cuando se solicita una cuenta o una tarjeta en un banco, los jefes de cuenta suelen fijarse el historial de Veraz para saber el comportamiento crediticio del solicitante. De esta manera determinan si está calificado o no.



Para acceder a esta información simplemente se necesita el CUIT o CUIL e ingresarla en el recuadro que solicita el BCRA. Hacer clic en "Consultar" (¡Atención! No presionar 'Enter') y automáticamente da un detalle de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito/compra, otros proveedores no financieros de créditos, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público y, además, cheques rechazados.

¿Cómo leer las deudas?

Existen 6 rangos de calificación dependiendo de la situación de cada uno:

Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días (Es decir, con sus cuentas al día). Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento. Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días. Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año. Irrecuperable: Atrasos superiores a un año. Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con una ex entidad. Se deberá aclarar la situación con la ex entidad que hubiera otorgado en su momento una financiación, consultando al administrador.

Pedir información por teléfono

Las empresas que realizan informes financieros como Veraz tienen la obligación de proveer esta información a todas las personas que lo soliciten. Se puede hacer cada 6 meses y los pasos son los siguientes:

Llamar por teléfono (5352-4800) de lunes a viernes de 9 a 18 horas , y solicitar que se va a pedir información de Veraz . Esto es un derecho dispuesto por la Ley 25.326 llamado Derecho de Acceso.

de , y solicitar que se va a pedir información de . Esto es un derecho dispuesto por la Ley 25.326 llamado Derecho de Acceso. La contestadora preguntará si es el titular del documento por el cual se quiere iniciar el reclamo (opción 1), o si consulta por otra persona (opción 2).

Luego consultará si el pedido de información es sobre una persona o por una sociedad de la que es titular.

Si se eligió sobre una persona, luego consultará si es hombre o mujer.

Ingresar DNI y luego apretar numeral (#)

y luego apretar numeral (#) La contestadora hará preguntas para validar la identidad

La contestadora preguntará si se quiere hacer valer el uso de Derecho y obtener tu reporte de crédito.

Agendar el código numérico o pedir que lo envíen por mensaje de texto.

Ingresar a la página de Veraz, hacer clic en "acceder a su Derecho de Acceso", completar con los datos y el código.

No olvides que es tu derecho poder conocer esta información y no es necesario pagar por ella (siempre que lo hagas cada un mínimo de 6 meses). ¿Sabías cómo obtener tu información del Veraz?