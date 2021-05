¿Cómo mejorar la productividad de tu Android?

Con el paso del tiempo, seguramente habrás notado que tu Android no funciona con la misma agilidad con que lo hacía durante sus primeros días. La acumulación de Apps es uno de los factores que va ralentizando poco a poco tu smartphone, pero otros pueden ser simplemente el desorden y, en líneas generales, una configuración pobre que te impida aprovechar todo el potencial de tu teléfono para usarlo de la forma más eficiente.

Vamos a repasar entonces algunos consejos que pueden ayudarte a optimizar tu Android y mejorar tu productividad cuando lo tienes en las manos.

1. Desinstala las apps innecesarias (y reorganiza las demás)

En ocasiones abusamos de la capacidad de almacenamiento de nuestro smartphone y lo llenamos con aplicaciones que nunca utilizamos, o que solo usamos una sola vez hace muchos, muchos meses. Estas Apps consumen recursos en segundo plano y, además, saturan tu pantalla con iconos que entorpecen tu trabajo. Libera a tu Android de esta carga innecesaria, y reorganiza el resto de Apps para que puedas acceder a ellas de forma sencilla e intuitiva.

2. Gestiona tus notificaciones

Desinstalar Apps que no utilizas seguramente liberará bastante tus notificaciones, pero lo más probable es que sigas recibiendo muchas otras que no necesitas desde las apps que has decidido mantener. Estas notificaciones son configurables, así que asegúrate de desactivar todas las que sean innecesarias y mantener tan solo las que sean estrictamente imprescindibles.

3. Sincroniza tu smartphone con tu PC

Herramientas como OneNote te permitirán compartir tus notas entre el PC y tu smartphone, mientras que navegadores como Chrome o Firefox te ayudarán a mantener tus webs favoritas y tu historial a mano en todos tus dispositivos. Además, tanto Telegram como Signal disponen de sendas aplicaciones para escritorio con las que vas a poder sincronizar tus chats entre el PC y el teléfono.

4. Utiliza una VPN

Un smartphone que filtra tus contraseñas o los números de tu tarjeta de crédito cuando accedes al correo o realizas compras online no es la mejor herramienta de trabajo. Instala una VPN, que es una herramienta para encriptar la conexión a internet de tu teléfono y proteger tus datos privados, especialmente cuando te conectes a través de redes Wi-Fi públicas como las de las cafeterías o los aeropuertos.

5. Evita las redes sociales

Pierdes más tiempo del que crees en plataformas como Facebook o Instagram, que te quitan mucho más de lo que te aportan. Desinstalarlas o, directamente, eliminar tus cuentas, es una de las mejores maneras de evitar sus filtraciones de datos o su ambiente tóxico, y redirigir tu tiempo hacia actividades más productivas, por ejemplo gestionar tu correo, responder a mensajes de chat, o escuchar podcasts de temas que te interesen.

6. Escucha música relajante

Tu smartphone, en combinación con unos auriculares que dispongan de cancelación de sonido, puede ser una herramienta extraordinaria para aislarte del ruido de tu entorno y centrarte en el trabajo o en tus proyectos personales. Elige música Lo-Fi, música electrónica o, si lo prefieres, simplemente tu lista de reproducción favorita de Spotify, y notarás poco a poco cómo tu tiempo pasa a rendir cada vez más.

7. Utiliza el modo de no molestar

No nos damos cuenta, pero una hora de trabajo rinde apenas como media hora si miramos veinte veces el teléfono para responder a mensajes de chat o revisar notificaciones. Cuando tengas que concentrarte en un proyecto, apaga el teléfono o utiliza el modo de no molestar. No solo es una cuestión del tiempo malgastado, sino de la calidad del tiempo que dedicas realmente al proyecto que tengas entre manos.

¡Tu smartphone puede ser mucho más útil de lo que crees!

Estamos acostumbrados a combinar el ocio con el trabajo en un solo dispositivo, y esto nos impide percibir las ventajas que tiene en ambos aspectos. Los teléfonos inteligentes son excelentes herramientas para el trabajo o para el entretenimiento, pero pierden buena parte de su potencial si permitimos que estos dos ámbitos se entremezclen. Mantenerlos separados es una de las claves para poder aprovecharlos de forma más plena.