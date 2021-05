La serie con la que HBO demuestra que sigue siendo más que Netflix

Parece que pasaron décadas desde que HBO era el rey indiscutido de las series, con producciones que empujaron a la TV a su época dorada, y cambiaron el panorama para siempre. La realidad es que la cadena no encontró una sucesora al éxito inigualable de Game of Thrones, y de a poco fue perdiendo terreno con los servicios de streaming, especialmente con Netflix.

Pero, a pesar del indiscutible poder de producción del gigante del streaming, que saca series a un ritmo imposible de seguir, HBO sigue siendo el número uno en calidad. Si bien tuvo pasos en falso, como la rimbombante The Undoing, que desperdició un elenco increíble en una historia que fue perdiendo fuerza capítulo tras capítulo, se reivindicó con un show que vuelve a las raíces de los policiales clásicos.

Mare of Easttown es una miniserie que tiene todos los elementos de un policial negro, con una buena historia y un ritmo atrapante. Lo curioso es que todas estas buenas características palidecen contra lo que es su principal fortaleza: las actuaciones. El personaje principal es la detective Mare Sheehan, encarnada por una Kate Winslet que nunca estuvo más alejada de Titanic.

La historia suena a tantas otras historias de "pueblo chico infierno grande". Mare, integrante de la policía de un pequeño pueblo de Pensilvania (el Easttown que le da el nombre a la serie) debe investigar la muerte de una joven madre, quien aparece asesinada en un paraje remoto. Lo que complica su situación es que antes de este nuevo caso estaba siendo cuestionada por una desaparición que no pudo resolver: la de la hija de una de sus amigas.

Foto: Esquire

El hecho de que Mare tiene relación con todos los involucrados en el caso, la difícil relación que tiene con la pareja de su hijo y su nieto y los fantasmas de su pasado forman parte del cóctel que capítulo a capítulo se va espesando más, atrapando sin remedio al espectador, que se involucra tanto en el caso en sí como en las múltiples aristas que se van develando.

Regreso a lo grande

Winslet lleva adelante una actuación consagratoria, que le aporta un nivel de realismo al personaje que llega a ser inquietante. Mare debería estar agobiada -y es evidente que está agobiada-, pero la actriz sólo lo deja entrever con pequeños pantallazos que nunca van más allá de un gesto o una frase perdida, que se aleja del melodrama que podría hundir una serie tan seca como Mare of Easttown.

En una entrevista reciente, Winslet reconoce que el principal atractivo de la historia es que muestra "cosas reales que le pasan a mujeres de mediana edad reales". Mare podría ser nuestra vecina, si nuestra vecina se viera obligada a indagar en la vida de sus seres queridos para descubrir a un asesino. Sobre la dureza del personaje, explicó que fue lo que la llevó a enamorarse de Mare: "Sabía que podía jugar no tanto en la exploración del personaje, sino en lo mucho que debería esconder todo eso con lo que está lidiando".

Mare of Easttown marca el regreso de HBO a lo que mejor sabe hacer, y termina de demostrar que sus pasos en falso no significan que haya olvidado cómo realizar producciones verdaderamente excelentes que superan todo lo que puede llegar a llevar adelante la competencia. El 30 de mayo se estrenará el séptimo y último capítulo de esta joya del policial negro. Si bien todavía se mantiene como una miniserie, no sería nada nuevo que esa cadena decidiera darle más temporadas debido al éxito que viene cosechando. Esto algunas veces funciona, pero otras, como en Big Little Lies, es un error garrafal. Lo mejor será no preocuparse al respecto.