Video: "La Chabona" defendió a Hernán de Mala Fama ante las acusaciones en las redes

El líder del grupo de cumbia Mala Fama, Hernán Coronel, está atrevesando momentos complicados luego de que se viralizara un video donde aparece con su nieta sentada en sus piernas y una de sus manos está por debajo de la remera de la nena. De manera inmediata en las redes sociales lo acusaron de abusador.

El video fue subido por María Palacios, más conocida como "La Chabona", una especie de influencer del mundo de la cumbia que se encontraba junto a su representante Christian Manzanelli en la casa de Coronel cuando se registró el episodio. De hecho fue Manzanelli quien grabó con un celular y lo subió a las redes de la joven que estaba en la casa del cantante comiendo un guiso.

"La Chabona" salió en defensa de Coronel, pero antes también lo hizo Manzanelli, que además de ser el representante de la joven es amigo del artista que tocó en la asunción de Alberto Fernández. "No puedo creer lo que pasó porque yo hubiese sido el primero en detener una situación así con un menor". Además, aseguró que el cantante de 43 años "está sumamente angustiado y llora todo el tiempo".

El representante no solo negó las acusaciones de abuso contra Coronel, si no que dijo que el músico está dispuesto a ser auditado por las autoridades. "Estamos a total disposición de la justicia si es que hay que hacerle una pericia a la nena para constatar que no hubo abuso alguno", destacó el publicista.

En el mismo sentido se expresó "La Chabona" a través de un video que subió a las redes sociales. Allí la influencer, presente en el momento del supuesto abuso, dio su versión y defendió al líder de Mala Fama. "Yo puedo dar mi testimonio porque yo estuve ahí. Estuve con mi representante, Cristian Manzanelli, y en ningún momento el chabón se zarpó o manoseó a su nieta", comenzó diciendo la joven.

"Es más, había una banda de pibitos y el chabón le mostraba cariño como cualquiera. En ningún momento la manoseó, la tocó o nada. Sé lo que es ser mamá. Tengo a mi hijo Junior y doy la vida por mi hijo. Yo no lo permitiría. Por este mambo que están haciendo, el chabón está re mal. Están juzgando a un pibe que es muy humilde y está muy mal", dijo la tiktoker sobre las acusaciones de abuso a Hernán Coronel, el líder de Mala Fama.