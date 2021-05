Horóscopo diario del 14 de mayo del 2021 para todos los signos del zodíaco

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

El progreso es inevitable si se hacen las cosas bien. Hoy se dará un paso importante hacia un objetivo con el que se sueña desde hace tiempo.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

No hay que dejarse influenciar por malas energías, y no hay nada de malo con alejarse de las personas que no aportan nada a nuestra vida.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

El dinero no sobra, pero tampoco está faltando. Darse un gusto no está de más de vez en cuando, y hoy podría mejorar el día de los aries.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

El trabajo dejará hoy una buena noticia, pero no hay que dormirse en los laureles. El esfuerzo que se viene haciendo no puede desaparecer en las próximas semanas.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Si estamos rodeados de personas buenas, no hace falta que busquemos a nadie nuevo. Los géminis hoy recordarán eso cuando tengan problemas y deban acudir a sus seres queridos.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Se avecina una gran historia de amor, justo cuando otra parece estar terminando. No hay que tenerle miedo a lo nuevo.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

La oportunidad que están esperando finalmente se concreta. Hay que tener mucha decisión para no dejarse influenciar por el temor al fracaso.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

La negatividad hizo que durante algunos días los virgo vivieran con una nube negra sobre sus cabezas, pero la buena influencia de una amistad hará que eso cambie pronto.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Finalmente será hora de cortar esa relación con una persona que no tiene los mismos sentimientos de amor. Lo mejor es pasar rápidamente de página.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Un día pleno en todo sentido. Pero si hay excesos luego será mejor cuidarse para no comprometer la salud.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

La estabilidad de los nacidos bajo el signo del centauro se verá comprometida. No hay que perder la cordura en momentos difíciles.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Una enemistad laboral hoy comenzará a desaparecer, cuando los capricornio comiencen a conocer más a la otra persona. ¿El comienzo de una alianza fructífera? Es posible.