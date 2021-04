El cannabis medicinal, al alza apoyado en los beneficios de los armarios de cultivo interiores

La industria del cannabis se encuentra expuesta a un crecimiento de dimensiones mayúsculas. Durante los últimos años, a nivel global han sido muchos los países que han decidido reorientar sus políticas y legislaciones hasta resultar mucho menos restrictivos con la plantación y el consumo de esta planta. Siempre y cuando se destine a fines terapéuticos.

El boom que podemos encontrar actualmente a nivel mundial obedece a la creciente demanda social por regularizar la situación de este escenario. Fruto de la demostración de los avances científicos que demuestran la potente utilidad terapéutica con la que cuentan algunos derivados del cannabis en un creciente número de enfermedades, cada vez es más el grueso poblacional que desea conocer sus efectos de primera mano. Encontrar el equilibrio a nivel político, social y económico, clave para el devenir del cannabis a nivel mundial durante los próximos años.

El contexto internacional

Durante los últimos años, más de 30 países alrededor de todo el mundo han inaugurado políticas que aprobaban el uso terapéutico de extractos de cannabis. Además, la estimación promete que durante los próximos años serán varias docenas los países que terminarán rendidos a una de las demandas sociales y científicas más evidentes.

Países como Uruguay, Israel y Holanda han sido algunas de las zonas geográficas pioneras en la legalización de su consumo. No obstante, no ha sido hasta la acción de Estados Unidos y de Canadá, con fuertes cambios legislativos en cuanto a su consumo, cuando se ha provocado el creciente reconocimiento mediático con el que contamos en la actualidad.

Si bien es cierto que en Estados Unidos todavía no se ha legalizado su consumo a nivel federal, han sido más de la mitad de los estados miembros que conforman esta región los que han comenzado a regularizar la situación atendiendo a las demandas sociales y científicas actuales. En mayor de 2018, además, se aprobó la conocida ley "Right to Try", conocida en español como el derecho a probar. Mediante esta fórmula, se permite que los pacientes con enfermedades terminales puedan acceder a terapias experimentales con cannabis que hayan completado ensayos clínicos en Fase 1. Por lo tanto, existe un creciente número de personas que pueden mostrarse seducidas por este tipo de tratamientos.

El armario de cultivo en interior, una solución para el hogar

De acuerdo con el informe EDADES de 2017, un 9,1% de la población española de entre 15 y 64 años de edad dijo haber fumado cannabis en algún momento durante los últimos 12 meses. Una cifra que demuestra la fuerte presencia con la que cuenta el cannabis en nuestro país.

En España, el consumo de cannabis está despenalizado siempre y cuando sea para consumo propio. Además el cultivo puede llevarse a cabo siempre que éste no sea visible desde la vía pública y el interior del mismo se pueda demostrar que tiene fines personales. Por lo tanto, se prohíbe su comercialización y el intercambio comercial.

Ante esta legislación, uno de los elementos que ha provocado el importante crecimiento con el que cuenta en la actualidad ha sido la irrupción del armario de cultivo interior. Este tipo de herramientas permite llevar a cabo el cultivo de nuestras semillas en el interior de cualquier vivienda. Con el único requisito de seguir las indicaciones con las que cuentan este tipo de packs. En sitios web especializados, como armariosdecultivo.com, podemos encontrar una amplia variedad de productos especialmente diseñados para proporcionar al usuario todo lo que necesita para garantizar la máxima efectividad de su cultivo.

La importancia de contar con asesoramiento personalizado

Uno de los grandes desafíos que existen en torno al cultivo de cannabis en interiores hace referencia a la gran cantidad de dudas que surgen durante todo el proceso de plantación. Es habitual que la persona que se decanta por la compra de uno de los productos mencionados anteriormente tenga varias dudas en torno a cómo crear un espacio óptimo para poder llevar a cabo la plantación de cannabis o de cualquier otro vegetal.

Una de las principales características que diferencian a espacios web como el mencionado anteriormente del resto de opciones que podemos encontrar en el mercado es el asesoramiento personalizado que ofrecen tras el proceso de compra. Su equipo de atención al cliente se encuentra disponible para poder ofrecer al usuario todo tipo de recomendaciones durante la compra y, lo que es más importante, tras ella. De este modo, el cliente siempre tiene la seguridad de que va a contar con el apoyo de un conjunto de profesionales que se dedican a satisfacer las necesidades del público.

Como se puede comprobar, no es casualidad el auge del consumo de cannabis a nivel mundial que existe en la actualidad. Los cambios a nivel legislativo y la irrupción de herramientas como la mencionada anteriormente, dos de los principales ingredientes que podemos encontrar en esta ecuación.