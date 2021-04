La nueva y desafiante misión del "astronauta" argentino: todos los detalles y el secreto para estar en contacto con la NASA

Marcos Bruno es el joven mendocino de 25 años estudiante de mecatrónica que nuevamente está representando a los argentinos en una misión análoga que estudia cómo será la vida de los astronautas en los futuros viajes a otros planetas, entre ellos Marte.

A minutos de subirse al barco que lo llevará a esta gran aventura Marcos brindó detalles a MDZ de esta nueva misión y compartió cuál es el secreto para estar hoy ahí.

Marcos desde chico soñó con ir al espacio, pero era algo que veía lejano y hasta casi imposible. Fue a las 19 años que comenzó a mover las fichas para que aquella idea que estaba en su cabeza se pudiera hacer realidad y que cada vez más “se pudiera acercar a ese sueño”.

Fue así que las oportunidades llegaron y Marcos comenzó a subir escalones en busca de su objetivo: el espacio.

Programas de simulación espacial; programas de la Mars Society en pleno desierto de Utah viviendo como un astronauta durante varios días (con escasos recursos y con comida de astronautas); visitas a un centro financiado por la NASA, dirigido por Pablo de León (ingeniero argentino que trabaja para la NASA), en donde se desarrolló la próxima generación de trajes espaciales. En cada uno de los proyectos Marcos junto a otros investigadores buscan dar respuesta a los posibles desafíos que se les presenten a los astronautas en un futuro.

Marcos Bruno junto al resto de la tripulación.

Una nueva misión

Faltaban solo unos minutos para zarpar rumbo a una de las misiones más importantes de su vida. El joven mendocino es parte de la tripulación de un histórico barco a vela, fue el que estuvo más tiempo en el mar de forma ininterrumpida. Un viaje en velero que será una simulación de un viaje al espacio.

La nave análoga de la misión a minutos de haber zarpado. Foto: Marcos Bruno.

"La misión comienza en la Región de Boca Chica, Texas (Estados Unidos), y tiene como destino Florida (Estados Unidos). Cruzaremos con el análogo el Golfo de México, en dos semanas aproximadamente", cuenta Marcos.

“¿Cómo va a ser el viaje de los astronautas hasta otros mundos?”, esa es la pregunta que deberán responder Marcos Bruno y el resto del equipo de la misión analógica.

Ellos tendrán que realizar nuevos experimentos y analizar cómo serán “el uso de los recursos, la dinámica del equipo, cómo son las interacciones, cómo evoluciona el estado anímico, cómo evoluciona el estado del sueño de los astronautas, problemas no planeados y otros desafíos que este tipo de análogos busca resolver”, adelantó Bruno.

"El objetivo de este viaje es presentar este nuevo espacio de simulación a SpaceX para que sus nuevos astronautas simularan en la tierra. Finalmente no pudimos concretar la reunión pero en las próximas misiones la idea es que personas de SpaceX se acerquen", contó el mendocino.

Marcos Bruno, junto a Reid Stowe, Oliver Parody, Luis Díaz, Danton Bazaldua y David Mateus serán la primera tripulación de este análogo, “es un honor para mí ser parte de esta misión”. Luego zarparan otras tripulaciones, entre ellos Alyssa Carson, la joven promesa de la NASA que podría llegar convertirse en la primera persona que pise Marte. La nave análoga de la misión a minutos de haber zarpado. Foto: Marcos Bruno.

Pero ser parte de esta misión no ha sido fácil, el estudiante de mecatrónica no sólo tuvo que prepararse a nivel académico y científico, sino que también tuvo que poner a prueba su destreza física. “Fue muy desafiante. Hace unos meses me quebré el pie, pero no me quedó otra, tenía que entrenarme porque estaré mínimo dos semanas en altamar y seré como un marinero. Hay muchas tareas físicas, de supervivencia”, confiesa Marcos Bruno.

Al ejercicio físico Marcos lo combinó con meditación, “la mente juega un rol muy grande hacia adentro y también en la interacción con el equipo”.

La pasión es el secreto

La pasión que tiene Marcos por lo que hace no sólo lo ha llevado a ser parte de importantes misiones análogas y otras investigaciones, sino que además ha sido convocado en varias oportunidades para brindar “Charlas TED” y a expuesto frente a miles de emprendedores. Es que su historia inspira a quien la escuche.

Marcos es de esas personas que van hacia adelante, que se animan, que arriesgan y que lo dejan todo por su pasión. Pero antes de dar los primeros pasos en busca de lo que soñamos es muy importante conocerse. “Tenemos que identificar qué es lo que nos apasiona. Muchos se hacen esta pregunta y están toda una vida intentando dar respuesta y no la encuentran, lo cual es muy triste”, expresa.

Por ello, “hay que dedicarle mucho tiempo a investigar qué es lo que a uno lo apasiona, eso a lo que le dedicarías horas y que quizás no te deja dormir si no lo logras. La pasión por algo te lleva a hacer sacrificios y muchas veces uno siente hasta placer en la incertidumbre y en la búsqueda de lograrlo”, analiza.

Marcos sabe que no todos tienen las mismas oportunidades y que el camino para lograr el objetivo para algunos será más corto que para otros. “Uno tal vez tenga muchas dificultades en el camino, otros tendrán menos, muchas veces será difícil concretar lo que uno quiere, pero estoy seguro que si uno se anima a perseguir sus sueños cada vez estará más cerca de que se hagan realidad”.

“Más de una vez sucede que uno piensa que es algo imposible, pero hay que animarse a golpear puertas, quizás pensábamos que estaba cerrada pero con un empujón se abre”, lo dice el joven que alguna vez en su casa de Mendoza de niño imaginó ser un astronauta y hoy es parte una importante misión análoga que estudia cómo serán los futuros viajes de astronautas a Marte.

De Mendoza al espacio

¿Marcos Bruno podría ser parte de una de las futuras misiones al espacio?, “Es muy difícil quedar seleccionado para una misión espacial. Se que es un desafío muy grande, hay cosas que dificultan el camino, no es lo mismo tener este sueño siendo un joven de Latinoamérica que de otra parte del mundo -manifiesta el joven y agrega- pero hay que animarse a soñar con esto, por eso estoy haciendo tantos sacrificios para hacer estas pequeñas cosas que me acercan a este sueño personal”.

“Yo pienso que si sigo haciendo este esfuerzo me puedo animar a soñar con serlo y en eso estará puesto todo mi tiempo y trabajo de ahora en más. Es lo que quiero ser en la vida".