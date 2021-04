Nicolás Kuroña: el argentino del que se habla en el mundo y cómo planea aprovechar su fama

Nicolás David Kuroña se volvió famoso en las redes sociales, luego de comprar el dominio de Google Argentina (google.com.ar) y haberlo puesto a su nombre por unas horas. El joven de 30 años apareció en todos los medios del país y afirmó que se quedó "congelado" con el revuelo de la situación.

Kuroña, de Berazategui, tiene 30 años y es hincha de Boca. Reiteradas veces expresa su fanatismo por el xeneize en su Twitter @argentop, el mismo usuario donde reveló que compró el dominio de la multinacional estadounidense. "¡Quiero aclarar que entre a Nic Argentina vi el nombre de Google.com.ar disponible y lo compré legalmente como corresponde!", escribió.

Fuente: Instagram @nickurona

Rápidamente se hizo viral y estallaron los memes. Pero Kuroña, quien trabajó hasta finales del 2020 en Datco Soluciones, reveló que no fue con mala intención: "Simplemente compré en NIC.ar el dominio que estaba viendo que estaba disponible. Cuando vi que llegó la factura al mail y vi que aparecían mis datos me quedé congelado mirando a la pantalla y no podía creer lo que estaba pasando. ¡Me quedé congelado, en serio!".

Así fue como durante días estuvo en boca de todos. El joven está en pareja y tiene un hijo, pero asegura que no afectó a la familia y que fue una anécdota divertida. Kuroña simplemente volverá a su vida normal, ya que su intención nunca fue quedarse con el dominio de Google, simplemente ver por qué estaba disponible.

Fuente: Twitter @argentop

Poca presencia en Twitter

Si bien se nota que el joven tiene conocimientos sobre tecnología, no es muy activo en las redes sociales ni le interesa generar impacto. Incluso, si se entra a su perfil de Twitter se pueden encontrar fácilmente mensajes de 9 años atrás.

Kuroña es fanático de Boca y quedó demostrado en 2012, cuando participó en Twitter de un sorteo para ganarse la camiseta del xeneize, que impulsó el diario Olé. En total escribió 490 tuits con el hashtag #CamisetaDeBocaOlé y al final del día agregó en otro tuit: "¡Yo creo que hoy batí un récord de tweets! ¡Lástima que a veces se torna un poco lenta mi Pc porque o si no pararía más por tenerla!".