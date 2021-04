Alarmante: solo queda ecológicamente intacto un 2,5% de la Tierra

Los porcentajes son alarmantes. Según un estudio publicado por Frontiers in Forests and Global Change, solo entre el 2% y el 3% de la superficie emergida de la tierra se considera ecológicamente intacta.

Anteriormente ya se había realizado una investigación la cual había arrojado números muy diferentes a estos. El estudio anterior planteaba que era entre el 30% y el 40%, pero no había tenido en cuenta la pérdida de especies del hábitat intacto, ni la reducción de las poblaciones de especies.

Las áreas silvestres, aquellas áreas naturales que no han sido considerablemente modificadas por el ser humano, hace más de 30 años ya habían sido objeto de estudio y se habían identificado prioridades de acciones de conservación y protección.

Pero es ahora que toma fuerza un impulso para definir cómo medir la vida silvestre, con un enfoque en los hábitats intactos. La integridad de los ecosistemas naturales también ha sido reconocida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica como un objetivo importante en el marco de la biodiversidad mundial posterior a 2020.

"Sabemos que el hábitat intacto se está perdiendo cada vez más y los valores del hábitat intacto se han demostrado tanto para la biodiversidad como para las personas", comparte el doctor Andrew Plumptre de la Secretaría de Áreas Clave de Biodiversidad en Cambridge, autor principal del estudio, y agrega: "Pero este estudio encontró que gran parte de lo que consideramos hábitat intacto son especies perdidas que han sido cazadas por la gente o que se han perdido debido a especies invasoras o enfermedades".

Este estudio publicado por Frontiers in Forests and Global Change en lugar de centrarse en el impacto humano, lo hizo en el alcance de los sitios del Criterio C de las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA), que establece que una comunidad ecológica intacta tiene el complemento completo de especies que se sabe que se encuentran en un sitio en particular en sus abundancias naturales (es decir, no se conocen pérdida de animales en esa área), en relación con un punto de referencia regional apropiado.

El punto de referencia que tomaron fue el año 1500 de esta era; ya que esta es la fecha de referencia para evaluar las extinciones de especies dentro de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

Además de la integridad del hábitat, los autores también evaluaron la integridad de la fauna (es decir, sin pérdida de especies animales) y la integridad funcional (sin pérdida de densidades animales por debajo de un nivel que afectaría el funcionamiento saludable de un ecosistema).

El estudio exploró cómo la aplicación de estas 3 medidas de integridad reduce a solo un 2,5% aproximadamente de la superficie terrestre de la Tierra que califica en el Criterio C de KBA, como funcionalmente intacto. Unas 10 veces menor de lo estimado previamente.

Algo que también preocupó a los investigadores es que solo el 11% de los sitios medidos están cubiertos por áreas protegidas. Muchas de las áreas identificadas coinciden con territorios manejados por comunidades indígenas, los encargados del mantenimiento de ese lugar.

"Las áreas identificadas como funcionalmente intactas incluyen el este de Siberia y el norte de Canadá para los biomas boreales y de tundra, partes de los bosques tropicales de la cuenca del Amazonas y el Congo y el desierto del Sahara", según los autores.

Además, los investigadores traen esperanza al expresar que "Los resultados muestran que podría ser posible aumentar el área con integridad ecológica hasta en un 20% a través de reintroducciones específicas de especies que se han perdido en áreas donde el impacto humano aún es bajo, siempre que las amenazas a su supervivencia pueden abordarse y reconstruirse los números a un nivel en el que cumplan su función funcional ".