Los 3 rasgos que más enamoran a los de Aries

Dicen que los nacidos bajo el signo de fuego Aries no son fáciles para el amor, aunque sean los más fogosos y apasionados. Algo de cierto hay, ya que adoran tomar la iniciativa y llevar las riendas de la relación. Una característica que puede tener sus cuestionamientos según la personalidad de quién busque el amor de un ariano o ariana.

Por eso, si está en tus planes una relación afectiva con alguien de Aries, conviene conocer de antemano qué los enamora. Valientes y abiertos valoran el espíritu intrépido, la capacidad tanto de planificar como de deshacerse de los planes para abordar lo inesperado y, sobre todo, adoran todo aquello que proponga jugar y jugársela.

Conquista prudente y sin invasiones

Uno de los rasgos principales que enamoran a Aires es entender que ellos son los reyes de la acción. Recordemos el carácter impulsivo que retrata su espíritu y por ello, justamente, no caben dos impulsivos en una pareja.

El lema de los arianos es hacer primero y pensar después, pero no toleran ese proceder en los demás. Por eso, la iniciativa para atraer la atención de un ariano o una ariana debe ser sólo sutil insinuación, para dejarle el lugar de lanzarse a la acción.

Por supuesto, no hablamos de una pareja pasiva, sino una pareja respetuosa con su personalidad. Que entienda que le resulta más atractivo ser el que lleva las riendas. Sin dudas la energía será algo que seduzca a los arianos, por identificación y admiración. No obstante si hablamos de liderar la conquista, habrá que dejarlos a ellos.

Amor y aventura

Cualquier desafío que los saque de la rutina los enamora. Le encanta el riesgo, la naturaleza y el deporte.



Hacer lo que jamás hizo, experimentar allí donde no todos se arriesgan es el ámbito a donde le encantará estar. Si se le ofrece emoción y acción será una conquista segura.

Independencia y sensibilidad

Acompañar sus estados de ánimo y respetar su independencia serán claves para estar en pareja con alguien nacido bajo el signo de Aries. Como ya dijimos, los pasos para enamorar a un ariano o una ariana deben ser lentos y cuidadosos.

Habrá que asegurarse que ningún avance se interprete como avasallamiento a su libertad ni falta de empatía con sus intereses. La independencia es un valor intocable para ellos. Muchas veces, en el entusiasmo, otros signos pueden interpretar el estilo más lento para apostar a una relación que tiene aries con desinterés.



No necesariamente presentan a los amigos íntimos ni a la familia cercana enseguida, ni abren sus actividades para ser compartidas con la pareja de inmediato. En ocasiones esto se trata simplemente de que tiene otros ritmos.



El deseo y el amor son temas delicados para Aries y se asegura de no brindarle su entrega a cualquiera. Cuando lo hace, no conoce medias tintas. La entrega es completa y espera que la otra persona esté a la altura del gran amor que Aries es capaz de dar.