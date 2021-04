Reacondiciona tus zapatillas con Nike y súmate a su propuesta sustentable

Lejos quedaron los tiempos en los que la moda sustentable era cosa de emprendimientos pequeños y de corto alcance. En la actualidad, cada vez son más las empresas grandes que se suman a este tipo de propuestas, y Nike es una de ellas. ¿De qué se trata? De que lanzó un nuevo proyecto de reacondicionamiento de zapatillas, el “Nike Refurbished”.

Claro que este servicio solo está disponible para zapatillas Nike. Así que, si tienes algún modelo de otra marca que quieras reacondicionar, todo indica que tendrías que buscar otra opción.

La buena noticia es que, en los últimos tiempos, las propuestas sustentables están creciendo a paso firme, por lo que lo más probable es que no te resulte difícil.

Fuente: nike.com



Nike: todo sobre su nuevo proyecto de reacondicionamiento de zapatillas

Por lo pronto, el proyecto en cuestión está en fase de prueba en unas 15 tiendas de los Estados Unidos. Sin embargo, trascendió que la idea de la empresa es que se haga extensivo a todo el territorio y también a muchos otros países del mundo.

Para esto, es necesario que el proyecto sea un éxito. Si bien por el momento esto es una incógnita, la propuesta en sí es tan original y positiva que no se duda de que pueda lograrlo.

El método es simple: lo único que hay que hacer es acercarse a alguna de las tiendas habilitadas y devolver las zapatillas Nike que ya no se usen. En base al estado que presenten, los vendedores deciden si las mismas pasan directamente a donación, o ingresan en el proceso de reacondicionamiento.

Dentro de este último, se encuentran tres categorías. En primer lugar, están las zapatillas cuyo estado es impecable, es decir, que están como nuevas y sin señales de uso o desgaste.

Luego se encuentran los modelos que están en excelente estado aunque presentan algunas señales de uso.

En último lugar se ubican aquellas zapatillas cuyo estado presenta desperfectos que requiere de grandes arreglos.

Fuente: nike.com



Nike y su compromiso con la moda sustentable

En el caso de que las zapatillas sean aceptadas, pasan a formar parte del proceso de reacondicionamiento. Luego del tratamiento en cuestión, las mismas vuelven a ser exhibidas en las tiendas oficiales de Nike.

Como es de suponerse, el cliente o consumidor estará al tanto de que estos pares de zapatillas forman parte del proyecto Nike Refurbished.

En cuanto al precio de los modelos reacondicionados, el mismo dependerá del estado inicial de las zapatillas y del trabajo que se tenga que hacer para ponerlas de vuelta “a punto”.

Para finalizar, es importante destacar que éste no es el primer paso que la famosa marca de la pipa da en el camino de la sustentabilidad. Hace un tiempo anunció el lanzamiento de la colección Move to Zero 2021, la cual cuenta con algunas de sus zapatillas más famosas en versión eco-friendly. Fuente: nike.com