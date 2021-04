Ni te cases ni te embarques: ¿Por qué el martes 13 es de mala suerte?

Hoy es martes 13 y seguramente para muchas personas esto no pasa desapercibido. Los supersticiosos tratarán de realizar las menores actividades posibles, hay otros que directamente le temen a la fecha y no quieren ni salir de la cama, mientras que algunos pensarán durante todo el día que la posibilidad de una desgracia estará latente ¿Pero por qué el martes 13 y no cualquier otro día?

Desde creencias religiosas, mitológicas y hasta leyendas históricas, el significado negativo que se le adjudica está principalmente rodeado de supersticiones. Alrededor del mundo el martes 13 tiene mala fama en las diversas culturas y en varios países se considera esta fecha mala suerte como en Grecia y España en Europa y en Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, México, Colombia y otros en América.

Respecto a las vinculaciones religiosas, hay que decir que una de las primeras explicaciones de la fama del martes 13 se basa en una combinación de circunstancias. Marte era el Dios romano de la guerra, por lo que se considera que el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.

Al mismo tiempo, 13 fueron los presentes en la Última Cena de Jesús: los doce apóstoles y el propio Jesús. Además, a Judas, el traidor, lo consideran el número 13. Y por si fuera poco, el capítulo 13 del apocalipsis habla de la “bestia de siete cabezas”.

Como si todo esto fuera poco para configurar la mala fama del martes 13, en el Kabbalah judío se menciona a 13 espíritus malignos, en el tarot la carta que se asocia con la muerte es el número 13 y la tradición griega destaca que fue un martes cuando nació Tifón, un monstruo alado que podía alcanzar las estrellas.

En relación a los acontecimientos históricos que vinculan al martes 13 con eventos desafortunados se dice que la primera vez que se dio la combinación de día y fecha fue el martes 13 de abril de 1204, día cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. También hay leyendas que señalan fue un martes 13 cuando se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel.

Por otra parte el poeta, escritor y periodista español Marcos Rafael Blanco Belmonte, consideraba que el origen de la leyenda se remontaba al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva fue tomada por los musulmanes.

Más allá de todas estas teorías y especulaciones no hay ninguna evidencia científica ni racional que conviertan a los martes 13 en días propensos a los eventos desafortunados o a las desgracias. Pero lo cierto es que muchas personas, especialmente de América Latina, toman al día como uno para tener mucho cuidado ante cada decisión.