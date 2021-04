15 discos infaltables para revivir la mejor música de los ‘60

La década de los ’60 pasó a la historia como una época por demás fructífera y creativa en materia de música y arte en general. En esta ocasión, proponemos un repaso por algunos de los discos más significativos que incluso lograron superar las barreras del tiempo.

La música de los ’60: 15 discos imperdibles

Johnny Hartman & John Coltrane (1963)

El 7 de marzo de 1963, Johnny Hartman y John Coltrane se reunieron para crear uno de los discos de jazz más bellos de toda la historia. Con apenas 6 canciones y media hora de duración, es uno de los grandes discos de la década.

The Beach Boys – Pet Sounds (1966)

Cuenta la leyenda que Brian Wilson, el líder y principal compositor de The Beach Boys, quedó tan maravillado al escuchar Rubber Soul (The Beatles, 1965) que se propuso hacer un disco que lo superara. El resultado es Pet Sounds, una de las obras más destacadas de la historia del rock.

Fuente: elrockescultura.com

Aretha Franklin - I never loved a man the way I love you (1967).

La obra de la “reina del soul” está repleta de grandes discos y canciones. Éste de 1967 es sin duda uno de los puntos más altos de su carrera. Para prueba, basta con decir que contiene “Respect”, canción que se convertiría en himno.

Leonard Cohen – Songs of Leonard Cohen (1967).

En la década del ’60, el paradigma indicaba que tener más de 30 años era una edad avanzada para un debut discográfico. Esto le importó poco al cantante y poeta canadiense, quien a sus 33 años lanzó el primero de los muchos discos que grabaría a lo largo de su carrera.

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

Considerado por la mayoría de la crítica y los músicos como el álbum más influyente en la historia de la música popular, Sgt. Pepper's es una pieza infaltable en el catálogo de cualquier melómano. The Beatles alcanzarían la cima del mundo en 1967 y tomándose más de 500 horas de producción para la finalización de este disco (lejos de las 13 horas que les tomó grabar su primer álbum).

Fuente: El Rock es Cultura

The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967)

Un clásico por donde se lo mire. Por un lado, Lou Reed y John Cale. Por otro, la enigmática y talentosa Nico. Como si fuese poco, Andy Warhol aportó lo suyo para que este disco tenga una de las portadas más memorables de todas. Fuente: nosubmarines.com



Bill Evans – Bill Evans Alone (1968)

Otro de los discos que ningún amante del jazz debería perderse. Tal como indica su título, el álbum ofrece a Bill Evans con la única compañía de su piano. Alcanza con escucharlo para comprender por qué es un imperdible de la época y de todos los tiempos.

Caetano Veloso – Caetano Veloso (1968)

Con una combinación de bossa y psicodelia y una visible apertura hacia los sonidos de la música anglosajona, el primer disco homónimo de Caetano Veloso es símbolo de una época y también de una región.

Pink Floyd – A saucerful of secrets (1968)

El segundo disco de Pink Floyd no solo ofrece una serie de canciones imperdibles, sino que también sirve como registro de uno de los momentos bisagra de la banda: marca la salida de Syd Barrett y la incorporación de David Gilmour.

Almendra – Almendra I (1969)

Una de las gemas de la historia del rock argentino. ¿El motivo? Marca el debut discográfico de una de sus más grandes leyendas: Luis Alberto Spinetta.

David Bowie – Space Oddity (1969).

Aunque su explosión se daría durante la década del ’70, David Bowie ya formaba parte de la escena desde mediados de los ’60. Este disco le debe su título a la que sería una de las canciones más significativas de la obra del músico inglés. Fuente: store.davidbowie.com



Gal Costa – Gal Costa (1969).

Otra de las piezas imperdibles de la música brasileña. Al igual que Caetano Veloso, la figura de Gal Costa fue fundamental para definir lo que luego sería conocido como “tropicalismo”.

Joni Mitchell – Clouds (1969).

Hacia el fin de la década de 1960, Joni Mitchell ya se había consolidado como cantautora y como una de las figuras más destacadas de la música del momento. En este disco aparecen algunas de sus grandes canciones, como “Chelsea morning” y “Both sides now”. Led Zeppelin – Led Zeppelin II (1969)

Hay quienes sostienen que este disco es el mejor de todo el catálogo de esta banda de rock británica. Grupos como Aerosmith y Gun’s N Roses reconocieron que el álbum les resultó de gran influencia.

Rolling Stones - Out of our heads (1965)

El álbum que contiene uno de los himnos por antonomasia de los fanáticos de los Rolling Stones es sin duda necesario para una persona que quiera evocar el espíritu sesentoso. (I Can't Get No) Satisfaction sigue siendo, al día de hoy, un sinónimo de cómo empezar cualquier disco, recital, evento, fiesta o lo que uno quiera.