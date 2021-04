China admitió que sus vacunas no tienen mucha efectividad

Si bien no dijeron que sus vacunas no sirven, sí admitieron que sus fórmulas no tienen alta efectividad. Al respecto, y según informaron distintos medios nacionales, el director de los Centros de Control de Enfermedades, Gao Fu, reveló que las autoridades están considerando distintas opciones como modificar los intervalos de aplicación e incluso nuevas tecnologías para buscar elevar la inmunización.

“No tienen tasas de protección muy altas”, admitió el director de los Centros chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, en una conferencia el sábado en la ciudad suroccidental de Chengdu, respecto de las vacunas que producen en el país asiático.

Ahora se considera oficialmente si deberíamos utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización”, agregó el funcionario.

En este sentido, el portal de noticias Infobae explica que varios expertos han señalado "que mezclar vacunas, o la inmunización secuencial, puede impulsar las tasas de efectividad. Varios ensayos en distintas partes del mundo estudian el efecto de mezclar las vacunas o administrar una dosis de recordatorio tras un largo periodo de tiempo. Investigadores en Reino Unido estudian una posible combinación de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca".

Por otro lado, desde China también explican que otra opción, "además de combinar las fórmulas, es modificar el intervalo entre las inoculaciones, añadir una tercera dosis al programa de vacunación o modificar la tecnología usada".

Tras estas declaraciones, cabe recordar que según el Ministerio de Exteriores, las vacunas fabricadas por dos farmacéuticas estatales, Sinovac y Sinopharm, se han exportado a 22 países, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil y Turquía.

Ahora habrá que esperar la respuesta o reacción que pueden desatar esas declaraciones a estos países, los cuales han recibido varias dosis de las vacunas chinas y tienen cerrados otros contratos de compra.

Fuentes: AP e Infobae.