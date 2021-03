Horóscopo del 30 de marzo

Con la información de los astros de tu lado podrás sortear las dificultades y aprovechar la energía de los cuerpos celestes. Todas las predicciones signo por signo para el día de hoy.

Horóscopo para Aries

De un asunto diminuto surgen grandes discusiones familiares. Uno de los miembros de la familia tiene un enojo guardado que conviene resolver a tiempo. Tarde o temprano la ira sale a la luz y cuanto más se oculten los sentimientos mayor será el daño y las palabras hirientes.

Responder con negatividad no es una opción para estos casos. Los desacuerdos son válidos, el secreto está en la forma de desentrañarlos. Ambas partes deben revisar su postura.

En el amor, no confundir cariño con amor verdadero. Será un gran día para labores profesionales. Finalmente aparece ese esperado momento de integrar conocimientos y avanzar.

Horóscopo para Tauro

Orgullo y satisfacción por grandes logros. El trabajo duro tiene su recompensa y disfrutarla también es sabiduría. No renegar de momentos de ocio, placer y relax después de tanto esfuerzo dirigido a conseguir grandes metas.

En el amor el alto grado de exigencia taurina no colabora a destrabar la situación. Repite un círculo en el que nada lo conforma. Revise la manera en la que se vincula y su grado de compromiso en las relaciones.

En cuanto al dinero, si la elección es ser más independiente, habrá que estar preparado para cambios financieros con un plan concreto de acción para este año.

Horóscopo para Géminis

El costado lúdico y aniñado de los nacidos bajo este signo no les juega una buena pasada a la hora de tomar ciertos asuntos con madurez.

Habrá que cumplir las obligaciones y ganarse la confianza con sacrificio. En cuanto a la salud, cuidar el sistema respiratorio es vital. Momento de abrigarse y cuidarse más que nunca.

En el amor, dudas. La introspección y la conexión con los verdaderos deseos logrará poner las cosas en claro.

Horóscopo para Cáncer

La intuición y el olfato serán vitales para prevenir una situación de peligro.

Valorar la vida familiar es algo necesario por estos días.

El dinero llegará mientras haya constancia en el esfuerzo y visión clara acerca de los proyectos en los que se trabaja. De lo contrario, la energía estará mal puesta y sólo quedará fatiga, sin ganancia alguna. En el amor, la familia de origen de tu pareja sigue sobrevolando los mismos conflictos hace años.

En el día de hoy puede volver a estallar esta bomba. No hay cambios, es sólo el síntoma de siempre del cual habrá que mantenerse alejado para no salir perjudicado. Para los solteros, aún no ha llegado el momento de concretar. Esperar y dar espacio a los sentimientos del otro es parte del amor.

Horóscopo para Leo

Imprudencias. Errores. Desvíos. Puede que la solución no esté a la vuelta de la esquina pero llegará. A no desesperar. Lo que ocurre tiene un motivo y de ello habrá que aprender algo.

En el amor, los temores ceden y la relación fluye mejor que nunca. Para quienes tienen vínculos informales con más de una persona, es el momento de disfrutar sin formalizar nada. En cuanto a lo laboral, buen momento para concretar ese plan magistral.

Horóscopo para Virgo

Tarde. Los nacidos bajo este signo tendrán demoras para llegar a los lugares a donde van, conectarse a reuniones o presentar trabajos a tiempo. Valora cada palabra de aliento ante los contratiempos. Puede ser la pista que te guíe para solucionar las cosas.

En el amor, la comprensión de un par es más romántica que una habitación llena de flores. No es el día para tomar decisiones en cuanto al dinero. Enfocarse en lo que se puede resolver es una habilidad ideal para poner en práctica durante el día de la fecha.

Horóscopo para Libra

Cambio de actitud. De pronto, alguien alrededor sorprende con un cambio rotundo.

El tablero de opciones vuelve a desplegarse y quedarse en el mismo lugar que antes puede ser perjudicial.

La entrega amorosa fluye con pequeños detalles durante todo el día. Un día ideal para encuentros románticos y fogosos.

Horóscopo para Escorpio

Exagerar cuando se trata de auto cuidados no es pecado. Es verdad que los chequeos médicos son importantes pero los pequeños cuidados diarios son vitales.

Los escorpianos deben hacer un mea culpa en cuanto a ciertos hábitos perjudiciales. Tanto en materia de salud, como de dinero, amor y proceder en el trabajo. Están a tiempo.

Horóscopo para Sagitario

Un día ideal para la firma de contratos, convenios y documentos. También para planificar viajes, fijar itinerarios y hacer esas llamadas pendientes que involucran asuntos a resolver.

Dejar de postergar lo importante por estar zambullidos en la vorágine cotidiana hará que los sagitarianos se sientan más aliviados y dejen sus eternas pequeñas dolencias corporales.

Horóscopo para Capricornio

Amanece con más fuerza y determinación que nunca. Un día perfecto para iniciar algo serio. Una relación, un proyecto, una compra importante.

La relación amorosa se torna tediosa y puede que se tomen malas decisiones por ello. Es conveniente, antes de actuar, medir la consecuencia de los actos.Tomarse el momento de reflexión y pausa se hace necesario.

Horóscopo para Acuario

Atención con las pérdidas inesperadas. Llaves, billetera, dinero. Imprevistos en la vida cotidiana que provocan cambios de rumbo. En cuanto a la salud, cuidar el estado físico es importante. Cambiar todos los días, practicar un deporte, nadar. Hoy es el día para decidirlo y mantenerlo durante todo el año.

Horóscopo para Piscis

Encuentro con amigos. Disfrutar de los afectos cercanos es más que imprescindible antes de tomar fuerzas para otro día complicado en el trabajo. Aunque los compañeros y líderes apoyan el desempeño de los piscianos, sin dudas en su interior ocurren profundos replanteos a futuro.

Un día para emplear el criterio propio y ver con ojos propios los asuntos sobre los cuales hay que emitir opinión. Dejarse llevar por lo que se dice no es buena idea.