¿De qué signo es una persona nacida el 31 de marzo? Conoce sus rasgos

Los nacidos el 31 de marzo pertenecen al signo Aries según el zodíaco.

Suelen tener un carácter impetuoso, que sabe lo que quiere y no espera que eso caiga del cielo sino que va a su encuentro. Tienen mucha energía y vitalidad.

En este sentido son personas trabajadoras, emprendedoras y con un gran sentido de la responsabilidad.

La contracara de estas cualidades positivas es que suelen ser algo posesivos, rebeldes y a veces contestan intempestivamente sin pensar demasiado en cómo le caerá a quién escucha.

A los arianos se les suele asociar con el día martes como su día de la semana y como su color, el rojo.

Su gran desafío en la vida es aprender a esperar su tiempo. La ansiedad muchas veces les juega en contra, y deben aprender a detener la impulsividad. También a ver anticipadamente los efectos de sus palabras y sus actos.

Están naturalmente atraídos por personas nacidas entre el 23 de noviembre y 21 diciembre.



Con ellos comparten el amor por la independencia, el cultivo de las cualidades personales, la pasión por los esfuerzos individuales y colectivos con miras a una meta y la necesidad de afecto, cercanía y demostraciones concretas de cariño traducidas en hechos.

Son capaces de vincularse afectivamente con una pareja y construir una relación duradera y de entendimiento mutuo, siempre y cuando esa otra persona respete sus tiempos y su visión apasionada acerca de todo.

Otro de sus retos es aprender a darse tiempo para decidir. Cuando las cosas se escapan del plan trazado, tendrán que trabajar la paciencia, la empatía y la comprensión.

Lo que no se resuelve en el momento, quizás se resuelva más tarde. Un día difícil no se repetirá todos los días, dejar pasar los malos momentos y tomarse un instante antes de seguir no les resulta fácil, pero con práctica, lo lograrán.

Las personas nacidas el 31 de marzo suelen ser sumamente atractivas para los demás.

Son confiados, sinceros, dinámicos y saben conmoverse, mostrarse vulnerables y dar amor.



Aunque a veces sufren la crítica ajena porque son perfeccionistas, para ellos es imposible a veces ocultar su desconcierto, desilusión o dolor.



Suelen ganarse fácilmente la simpatía de todos. Son grandes cocineros, anfitriones y adoran las fiestas y las reuniones con amigos.



Estas personalidades son más felices y libres cuando trabajan de forma independiente, ya que pueden establecer una agenda propia, respetar sus tiempos y organizarse, algo que está en su ADN.



No obstante, es importante que descansen. El tiempo de ocio es tan vital como el tiempo de trabajo, ya que sino suelen ser abducidos por los asuntos de trabajo perdiendo en la lista de urgentes lo que verdaderamente le importa.



Con un toque de dramatismo, su personalidad oculta el toque justo de complejidad que les permite reflexionar, cambiar y poner en práctica la inteligencia para resolver situaciones problemáticas.



Puede ser algo impaciente, egoísta y antisocial, pero en el amor es simplemente irresistible. Es cálido, fascinante y un gran apoyo para quién esté a su lado.

