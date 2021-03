Se suman quejas por el mal estado de la Ruta 40 en el Aeropuerto

En el trayecto que hay desde el aeropuerto internacional El Plumerillo hasta la rotonda del avión se puede ver y sentir el mal estado en el que se encuentra la Ruta 40. Pozos, grietas y escalones hacen que el tránsito sea peligroso. Por cada junta de loza que hay en el camino, con menos de 10 metros de distancia entre una y otra, hay alguna grieta en la cual el asfalto se ha levantado generando baches en todo el camino.

También se forman pozos por culpa del concreto asfáltico ya que este material al calentarse se deforma y con el peso de los vehículos que circulan por encima se agrieta. Las quejas por el mal estado de la ruta se acumulan. "Es un desastre y puede haber accidentes. A mi me pasó. Al salir del parque industrial de Las Heras y me encontré con un 'cráter'. La moto saltó y gracias a Dios se estabilizó. Pero se rompieron las dos ruedas y eso o se lo puedo reclamar a nadie", dijo un motociclista a MDZ. "No esperemos a que hayan heridos o muertos para solucionar esto", agregó.

Los pozos más grandes llegan a tener una distancia de casi dos metros y medio de largo, un metro de largo y 8 centímetros de profundidad aproximadamente.

Esto no solo daña los vehículos que circulan por esta ruta, si no que esta es la primer calle a la que suben los turistas que llegan a nuestra provincia mediante el aeropuerto o en auto viniendo desde nuestras provincias vecinas.

Los pozos mas grandes se encuentran en la rotonda que hay en la calle constitución, en el cruce con la calle Ameghino y en la entrada del hipermercado Tadicor. No solo la ruta tiene muchos pozos, baches y grietas, la banquina tiene un escalón muy alto que puede provocar algún accidente.

El administrador de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, explicó que la reparación de esa zona no está en agenda por ahora. El funcionario comentó que al no ser un un problema de urgencia como lo son los puentes caídos sobre la misma Ruta 40, no tienen programado ningún mantenimiento a este tramo de casi 6 kilómetros de la mencionada ruta. También dijo que habían empezado a trabajar en una reparación en el mes de diciembre para poder reparar las juntas de loza de este tramo de la ruta, pero debido a las lluvias se vieron obligados a tener que atender otras prioridades de mas urgencia.

En cuanto a la obra de la doble vía hacia San Juan el nos comento que están muy próximos a que se pueda firmar el contrato para esa obra.