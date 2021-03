Luque contraataca: pide suspender la junta médica e investigar a otros 17 médicos

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, solicitó hoy que se suspenda la Junta Médica que definirá si hubo mala praxis y pidió que se cite a declarar a 17 médicos que atendieron al exfutbolista en sus sucesivas internaciones.



El pedido fue formulado ante los fiscales que investigan el caso por el abogado Julio Adrián Rivas, defensor de Luque, que además presentó un estudio de corazón al que fue sometido Maradona en el Instituto Rossi en junio del 2019 que no había sido incorporado al expediente.



El equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, analizaba esta tarde el planteo de la defensa y, según las fuentes consultadas por Télam, es probable que en las próximas horas respondan de manera negativa a la suspensión de la junta médica.



En el escrito, el letrado solicitó que se cite a declarar a 17 médicos de distintas especialidades que atendieron a Diego a lo largo de las distintas internaciones y estudios realizados vinculados a su patología cardíaca.



"La fiscalía solo ha citado al Dr.(Alfredo) Cahe, quien fue médico personal de Maradona en el pasado, y no ha citado a ninguno de los médicos que lo han atendido y estudiado, y lo que es mas importante, controlaron el corazón en funcionamiento", señala el escrito.



El abogado pidió que a todos esos médicos "se los interrogue respecto a su participación en la atención del paciente, detallen los estudios que cada uno realizó e informen qué patologías han encontrado cada uno de ellos al examinar o controlar al paciente".



Se trata de médicos especialistas en terapia intensiva, clínicos, neurólogos, cardiólogos y técnicos que realizaron estudios cardiológicos a Maradona.



"Es por ello, que hasta tanto no se les reciba declaración a estos profesionales médicos que trataron el corazón en vida del paciente, solicito la suspensión de la junta médica y de su informe", dice el escrito.



El pasado 8 de marzo se reunieron por primera vez veinte peritos oficiales y de parte para dar inicio a la junta médica clave que definirá si la muerte de Maradona se pudo haber evitado y si hubo mala praxis.



Son 24 puntos de pericia que los fiscales formularon para que los expertos contesten cuál era el estado cardiológico de Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la neurocirugía a la que fue sometido era necesaria, si la casa del barrio San Andrés de Tigre donde falleció el 25 de noviembre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el "10".



Los siete profesionales de la salud imputados en la causa son el neurocirujano Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35); el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica coordinadora Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).