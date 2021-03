Impactante caída en WhatsApp, Facebook e Instagram: descubre los motivos

No es la primera vez que pasa y probablemente tampoco sea la última. Sin embargo, es imposible que en cada ocasión no se vuelva una noticia a nivel mundial. Ya todos saben que WhatsApp, Facebook e Instagram tuvieron una impactante caída. A continuación, te contamos los motivos.

La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram: ¿qué pasó?

Con el caudal de uso que tienen estas aplicaciones, fue imposible no notarlo de manera inmediata. Casi de un momento a otro, el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp y las redes sociales Facebook e Instagram dejaron de funcionar.

Fuente: La Vanguardia

En la App del globo verde no se podían enviar ni recibir mensajes, ni en la aplicación ni en su versión web. En las otras dos, el “feed” no se podía actualizar e incluso algunos experimentaron problemas a la hora de iniciar sesión.



Consultado por Infobae, un vocero de Facebook indicó lo siguiente: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a algunos servicios de la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible”.



Al rato, las palabras que llegaron fueron: “Hoy temprano, un problema técnico hizo que las personas tuvieran problemas para acceder a algunos servicios de Facebook. Resolvimos este problema para todos y nos disculpamos por cualquier inconveniente”.



Si bien no hubo mayores detalles al respecto, todo parece indicar que se trató de un desperfecto técnico de gran alcance. En este sentido, es importante destacar que no es la primera vez que ocurre.



Ya en julio del 2020 pasado se había vivido una importante caída de WhatsApp, lo cual no sorprende ya que esta aplicación suele experimentar problemas de este tipo al menos una vez por año.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que tanto WhatsApp como Instagram son aplicaciones que pertenecen a la compañía Facebook. Por lo tanto, un problema en el área técnica de la misma podría desencadenar consecuencias de gran alcance, tal como ocurrió el pasado viernes.

¿Cuál fue la respuesta de los usuarios ante la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram?

Aunque la caída general duró poco más de una hora, fue suficiente como para que millones de usuarios en todo el mundo se hicieran eco de la misma.

Es cierto que cada usuario reaccionó a su manera. Sin embargo, a grandes rasgos se los puede dividir en dos grupos. Por un lado están los que se tomaron la situación con calma y hasta con humor, compartiendo distintos memes en las redes sociales.



Fuente: 20 minutos

Por otro están los que se indignaron e hicieron las recriminaciones pertinentes. Tal como indica El País, la página Downdetector “ha recogido desde la caída al menos 1,2 millones de quejas procedentes de al menos 45 países, a la vez que 23.000 personas han publicado mensajes sobre los problemas con el servicio de mensajería”.