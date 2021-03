Experto de Yale da sus predicciones para el fin de la pandemia

El médico y científico social estadounidense Nicholas Christakis, de la Universidad de Yale fue entrevistado por el portal Infobae donde pronosticó las consecuencias que traerá el fin de la pandemia de coronavirus.

Christakis comparó esta pandemia con otras históricas y dijo: “ En todas las primeras plagas, las personas a menudo pensaban que podían hacer algo contra el germen. Podrían rezar, por ejemplo. O, en la época medieval, con la peste bubónica, tenían la idea de que si agarraban serpientes, las cortaban en pedacitos y las mezclaban con cebollas y luego se lo frotaban el cuerpo, esa mezcla podría ayudar. La diferencia es que ahora tenemos tratamientos reales que realmente funcionan y somos las primeras generaciones de seres humanos que hemos podido desarrollar en tiempo real medidas efectivas contra la plaga”.

Respecto a la inmunidad de rebaño, aseguró que no cree que se consiga hasta finales de este año: “Y hasta ese momento vamos a usar barbijos, vamos a seguir con distanciamiento social y veremos cierres de negocios, escuelas y fronteras, etcétera. Y esto, suponiendo que no aparezcan nuevas variantes para las que la vacuna no sea efectiva”

Sobre la vida post pandemia, comentó que “vamos a tener que hacer frente al shock psicológico, social y económico – y agregó -. A partir de 2024, entraremos en el período pospandémico y creo que será como los locos años 20 del siglo XXI, en comparación con los locos años 20 del siglo XX. Va a haber fiestas, va a salir a discotecas, restaurantes, eventos deportivos y recitales. Es posible que veamos algunos cambios en los comportamientos sexuales y habrá gente que gastará dinero, que consumirá. Creo que tendremos algo así cuando finalmente dejemos atrás la plaga”.

Fuente: Infobae