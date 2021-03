TikTok: “Mentiras de mujeres” el video que causa furor en redes

La red social TikTok no para de divertir a sus millones de followers de todo el mundo con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video del tiktoker @valeriaburgos se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del planeta cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más sencilla. “Mentiras de mujeres” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su viral grabación.

En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a un joven que realiza una pequeña lista de mentiras comunes de las mujeres hacia su nuevo affaire. Algunas de las mentiras que enumeró la mujer son: “Yo no me fijo en el físico”, “No me importa si no tiene coche”, “Me da vergüenza que tu pagues” y “No me importa si no me abres la puerta del carro” son las artimañas de la cómica tiktoker

El viral video de TikTok recibió velozmente más de 7.5 mil likes por parte de sus followers. El mismo ya cuenta con más de 153 mil reproducciones.

“Con eso nos damos cuenta que las interesadas son casi todas las mujeres”, “Como mujer me gusta estar con un hombre que, aunque yo pueda pagar todo, abrirme la puerta y cargar las cosas él no me deje hacerlo” y “Creo que lo físico debería ser obvio, no sé porque se sataniza a las mujeres por ello, la diferencia entre relación amorosa y amistad es el físico” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. Entre los mensajes se visibilizó una clara división entre los usuarios que se tomaron con humor la grabación y quienes lo tomaron de manera más literal y no aprobaron el mismo.