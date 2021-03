Suplementos dietarios: 5 preguntas que deberías hacerte antes de decidir tomarlos

Una dieta completa y equilibrada debe proveer todos los nutrientes necesarios para el bienestar físico y mental de las personas. Por este motivo, algunas toman suplementos dietarios que son productos especialmente formulados para incorporar nutrientes. ¿Pero qué tan buenos son para la salud?

Aunque no se haga dieta, es fundamental que todos tengan un régimen nutricional para para que el cuerpo tenga proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra dietaria y hierbas. Los suplementos dietarios pueden venderse en forma de tabletas, cápsulas, comprimidos, polvos, gotas y más.

Fuente: Fundartox

"Un suplemento dietario sólo deberá consumirse en determinadas circunstancias: cuando no sea posible llevar a cabo esa dieta 'ideal' o debido a un estado fisiológico particular que requiera un aporte extra de algún nutriente", indican desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

1. ¿Se necesitan realmente?

Antes de consumir un suplemento dietario es importante hacer autocrítica y determinar si el cuerpo realmente lo necesita. Se debe consultar con un médico para hacer análisis y lo más importante a tener en cuenta es que nunca hay que automedicarse, recetarse o tener de ejemplo a un amigo que está tomando suplementos porque cada cuerpo es distinto.



"Puede que te sorprenda saber que los fabricantes de suplementos alimentarios rara vez llevan a cabo ensayos clínicos. Esa es parte de la razón por la que hay poca evidencia científica que demuestre que los suplementos para bajar de peso funcionan", afirman desde Mayo Clinic.

2. ¿Se pueden conseguir en alimentos naturales?

Aunque los suplementos se vendan como una ayuda para salud, los alimentos naturales no tienen competencia y reemplazarlos nunca es una buena idea porque impacta en el organismo de manera distinta. Lo importante es buscar fuentes naturales que tengan los nutrientes que se quieren incorporar y, en el caso de no encontrarlos, consultar con un nutricionista.

3. ¿Hay que chequear los ingredientes?

Muchos de los suplementos están formulados con ingredientes de relleno por lo cual no son completamente naturales y contienen cosas que el cuerpo no necesita. Se debe analizar junto a un médico cada detalle para asegurarse que son de calidad.

"Muchos de estos productos no se encuentran debidamente registrados, por lo que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara en lo que respecta a su elaboración, envasado y conservación. Por ello, y teniendo en cuenta los riesgos que implica para la salud, no deben consumirse productos de procedencia desconocida que no ofrezcan garantías de inocuidad y aptitud sanitaria", afirman desde la Anmat.

4. ¿Se debe tener en cuenta la edad?

No solamente la edad es importante para analizar los suplementos diarios, sino el género y el estilo de vida. A raíz de esto varían las dosis que se deben tomar a diario o semanalmente. No hay que excederse porque puede provocar alteraciones en el organismo.

5. ¿Es fundamental consultar a un médico?

Todos los temas referidos a los alimentos deben consultarse con un médico o nutricionista para no perjudicar el bienestar. Es importante que un especialista analice el caso de manera persona para confirmar si el suplemento dietario es necesario.