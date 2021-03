La buscaba el FBI hace 28 años: apareció viviendo en calles de México

Una mujer reportada como desaparecida hace 28 años en Texas, EE.UU., fue localizada en Monterrey, Nuevo León, en el norte de México.

La mujer fue identificada como Jane McDonald-Crone, quien en 1993 salió de su casa ubicada en Houston, Texas, para ir a trabajar y no regresó. Desde entonces, las autoridades estadounidenses iniciaron el proceso de búsqueda.

El hallazgo de la mujer desaparecida se produjo luego de que su presencia en las calles llamó la atención de algunas personas.

Un usuario de redes, llamado Abraham González, publicó un mensaje para informar que la mujer vivía en situación de calle en las afueras de una farmacia.

Posteriormente, una amiga de González investigó el nombre de la mujer en Internet y descubrió que era buscada por el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.), tras ser reportada como secuestrada.

El @INAMI_mx #NuevoLeón uD83EuDD1CuD83CuDFFDuD83EuDD1BuD83CuDFFD la @FiscaliaNL y el @USConsulateMTY, llevaron a cabo el rescate de una mujer de nacionalidad estadounidense uD83CuDDFAuD83CuDDF8 quien contaba con reporte de búsqueda por desaparición; será retornada a su país de origen. pic.twitter.com/WSCkudoe57 — INM (@INAMI_mx) March 7, 2021

A partir de este hallazgo, González pidió localizar a la mujer que había sido vista en el centro de Monterrey, y la petición fue respondida por una joven llamada Sonia de la Garza, quien ubicó a la ciudadana estadounidense y le proporcionó ayuda.

La joven mexicana llevó víveres y artículos de higiene personal a McDonald-Crone, de 62 años de edad.

"Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada. Le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía", relató De la Garza, en entrevista con ABC Noticias.

Tras notificar el hallazgo, un agente local del FBI se puso en contacto con autoridades migratorias de México para ubicar a McDonald-Crone y practicarle algunas pruebas de ADN para comprobar su identidad. Los familiares de la mujer también fueron notificados.

El Instituto Nacional de Migración de México informó que tras un operativo con autoridades del estado de Nuevo León, la ciudadana estadounidense será retornada a su país de origen.

