¡No te preocupes! Te enseñamos a recuperar un smartphone mojado

Rescatar un smartphone mojado ya no es tan imposible como hace unos años. Se trata de un accidente común, frecuente y muchas veces asociada a "llevar el celular al baño" contigo (hábito que, por otros motivos, deberías considerar erradicar).

Afortunadamente, los teléfonos modernos se destacan por su impermeabilización. Principalmente las marcas como iPhone, Samsung y hasta los más nuevos de Google ya cuentan con una resistencia especial al agua y esto hace que la recuperación del dispositivo sea mucho más sencilla si el accidente ocurre. Desde ya, habrá que tener en cuenta la permanencia en el agua y si se ejecutó algún otro daño.



Primero, se tiene que saber que el agua de un celular se mide en una escala de IP (esto significa protección de ingreso) y si el Smartphone esta clasificado con un número alto ¡Estará a salvo!

Probablemente, al primer momento todos inmediatamente atinan a tocar botones, golpearlo, soplar y mil ocurrencias que serán totalmente equivocadas.

Lo primero que se debe hacer es apagarlo, sin presionar ningún otro botón. Retirarle la funda y en el caso de que tenga una betería extraíble (los modelos inteligentes de hoy en día ya no la tienen) sacarla.

No se debe secar el teléfono de ninguna manera ya que el calor puede dañar sus delicados componentes electrónicos por dentro. Sin embargo, sí se recomienda limpiarlo rápidamente sin la funda y con una toalla limpia. La idea es no dejar rastros a la vista de agua por ninguna hendidura.

Diferentes opciones para recuperar un Smartphone mojado

Cuando se buscan opciones para salvar el celular después de una caída al agua, aparecen muchas formas, entre ellas, una clásica: meterlo en una bolsa llena de arroz. Esa idea puede llegar a funcionar, pero no es segura y hasta puede causar más problemas.

En principio, una de las mejores sugerencias que ofrecen los expertos es llevarlo a profesionales como tiendas minoristas donde ofrecen sus servicios de reparación. Allí ellos utilizan máquinas especialmente diseñadas para sacarles el agua. No es un servicio barato, pero es lo más seguro.

Otra forma eficaz es siempre tener a mano desecantes sintéticos que comúnmente suelen venir en la ropa, carteras o en las cajas de zapatos. Estas bolsitas tienen por dentro pequeñas gotas de gel de sílice y cumplen la función de absorber la humedad a su alrededor.

También, se pueden comprar paquetes de desecantes a granel para tenerlos en un recipiente cerrado o dentro de un plástico. En el caso de usarlo, envolverlo con el celular y esperar de 24 a 48 hs.

Otra solución lista para usar cuando el celular se caiga al agua o se encuentre húmedo son los Pack Fresh y las bolsas de secado Nanoflow X - Lifeline Dry Bag que se compran en la página oficial de Amazon.

Ambas soluciones sirven para absorber el agua inmediatamente de cualquier celular mojado. Siguiendo estos consejos probablemente se pueda salvar un smartphone. Sin embargo, si estuvo mucho tiempo bajo el agua no hay seguridad de cuál de estas opciones pueda llegar a funcionar. Es aconsejable que a primeras no se toque, ni se abra y se lleve a las tiendas especialistas en reparaciones.



Lo importante es que... ¡No desesperes! Tu celular mojado tiene solución y no deberías darlo por perdido. Prueba estos consejos y acude al asesoramiento profesional.