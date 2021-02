Hay quienes realmente no abren la boca para contar qué les está pasando, y puede haber muchísimas razones para que eso suceda. Lo cierto es que por lo general son personas tímidas o muy reservadas, que no disfrutan en demostrar sus emociones, o que los demás sepan qué les pasa. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por ocultar sus sentimientos.

Virgo

No es una sorpresa que los nacidos bajo este signo no disfruten de hablar de su vida interior. Después de todo, son reconocidos como los más tímidos de todo el horóscopo. Su inteligencia no los ayuda a la hora de abrirse ante los demás, algo que le serviría mucho para descargar un poco de las tensiones que los aquejan, debido a que son extremadamente perfeccionistas y viven bajo mucha presión.

Cáncer

Son reservados hasta lo ridículo, pero por una razón muy particular. Los del signo del cangrejo guardan siempre muchos secretos, tanto propios como ajenos, por lo que deben cuidarse de hablar de más. Una persona de cáncer que revele lo que intenta mantener oculto no estará tranquila durante muchísimo tiempo, ya que su privacidad es lo que más atesoran. Pueden ser una verdadera bóveda reforzada cuando se lo proponen.

Los cáncer aman su privacidad por sobre todas las cosas.

Tauro

Para quienes nacieron bajo el signo de tauro la reserva es algo completamente natural. Viven su vida muy tranquilos, y esto se debe en gran parte a que eligen muy cuidadosamente en quién confiar. Si no están seguros de que alguien sea digno de su amistad, no le dirán nada privado en ninguna ocasión. Y si alguien falta a su confianza, pasarán a tratarlo como si directamente no existiera.