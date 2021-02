Con este video viral descubrirás que llevas atándote mal la bata toda la vida

Para los fanáticos de las batas, esta noticia podría sorprenderte. Es que según una usuaria de TikTok llevamos esta prenda con total ingnorancia. "Nadie se la coloca bien", explicó y para educar grabó un pequeño video en la red social de tan solo 15 segundos.

¿Cómo se ata correctamente? Por lo que se ve en el video de la usuaria de TikTok canadiense Megan Garland, la bata se ata por delante y se hace un moño en la cintura. Pero jamás el cordón debería costear nuestra espalda. Es decir: debes coger el cinturón y pasarlo por la parte delantera, en lugar de por la espalda, como haríamos el resto. Después, no lo pasa por la espalda, sino que lo ata en la parte delantera. De esta manera, se consigue que el lazo no se hunda en la espalda, añadiendo un plus de comodidad.

El video explicativo ya tiene más de dos millones de reproducciones, ¿Te lo imaginanas?