Incendio en El Bolsón: las llamas podrían llegar a una comunidad Mapuche

Las llamas siguen acechando en el sur argentino. En El Bolsón el fuego no da tregua a pesar del esfuerzo de los brigadistas para combatir finalmente el incendio. Si bien las previsiones indican que esta situación continuará en los próximos días, tratarán de evitar que el fuego llegue a una zona habitada.

El lugar amenazado es Rinconada Nahuelpan, una comunidad mapuche. Según el informe de Río Negro, "se determinó que el sector de la Rinconada Nahuelpan requerirá el mayor número de brigadistas, los que se distribuirán en todo el perímetro, afianzando la línea hacia el norte y centro y anclando el lado sur, con personal que será transportado en helicóptero y que ingresará por la parte baja siguiendo la línea hoy realizada. Se trabajará con herramientas y línea de agua".

A su vez, anoche se reunió el Comité de Operaciones que desde hace dos semanas trabaja para combatir el incendio. Del encuentro participó Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro se mostró preocupada por la situación que aún no está controlada. "Enfrentamos las peores condiciones climáticas de los últimos 60 años", manifestó.

"La sequía es muy grande. Desde el año '61 que no se produce un fenómeno igual", enfatizó. De acuerdo a su testimonio, se trata de "condiciones extraordinarias y extremas". Por lo que solicitó a la ciudadanía a que "no se pongan en riesgo. El voluntarismo puede generar riesgo en la integridad de las personas. Además, eso impide saber quién subió y quién no a las zonas de riesgo".

Además, la mandataria provincial reconoció que no hay esperanzas de acabar con el fuego en el corto plazo. "Sabemos que no vamos a poder apagarlo en breve, pero la expectativa es contener la línea de avance en la ladera oeste del Piltriquitrón", dijo.

En tanto, el intendente de Lago Puelo, desde donde alcanzan a apreciarse las llamas, resaltó el esfuerzo para acabar con el incendio forestal. "Es urgente prepararnos para combatir los incendios y por eso trabajamos doble jornada también durante el fin de semana", afirmó Augusto Sánchez.

"Estamos en un momento crítico con altas temperaturas que no ayudan y es imprescindible la coordinación de todas las áreas para extremar medidas, estamos poniendo todos los recursos disponibles desde el municipio ante esta situación de emergencia mientras gestionamos el apoyo de Provincia y Nación", finalizó el intendente.