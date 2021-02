Alarmante: más de un millón de chicos podría abandonar la escuela

Ya falta casi un mes para que se cumpla un año de la decisión del gobierno de establecer una cuarentena estricta en la Argentina y de que, por lo tanto, se suspendieran las clases presenciales. A casi un año de estar fuera de las aulas, docentes y estudiantes se reincorporan. Aunque, con algunas excepciones en este último grupo, que se ha visto afectado por la pandemia. Se calcula que alrededor de un millón de chicos, abandonará la educación obligatoria.

Hoy comenzaron las clases en CABA y el 1 de marzo será el turno de los estudiantes mendocinos. Por fin podrán tener contacto presencial con sus docentes y compañeros. Sin embargo, no todos los jóvenes corren con esa suerte y habrá muchos que no volverán a clases bajo ninguna modalidad.

Es que el año de la pandemia tuvo serias consecuencias en la educación. De hecho, el gobierno reconoce que el 10% de los matriculados del año pasado tuvieron un bajo o nulo intercambio con su colegio, por lo que preocupa su reinserción y temen que abandonen sus estudios. En total, la población afectada alcanzaría el millón de estudiantes repartidos en todo el país.

Pero este problema, el de la deserción escolar, es algo que la Argentina vive con preocupación desde hace bastante tiempo. Alrededor del 9% de los alumnos de secundaria dejaban sus estudios anualmente, aún antes del Covid-19. Esta triste tendencia se vio incrementada después de la pandemia. El numero de 400 mil chicos que abandonaban la escuela, se estima que ahora crezca hasta alcanzar el millón.

¿Cómo enfrentará el gobierno la deserción escolar?

Para lograr la revinculación, la cartera que conduce Nicolás Trotta planteó un programa denominado "Acompañar: puentes de igualdad", donde buscan la revinculación de los jóvenes y el sistema educativo. Este programa consta de dos etapas, la primera de ella comenzó en diciembre y acaba en marzo y la segunda será presentada por el propio ministro de educación en marzo.

Según aclaró Delia Méndez, coordinadora Nacional de ese programa a Clarín, se trata de "actividades recreativas y educativas que dan talleristas, maestros socio comunitarios y docentes", de las que participan "más de 160.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes".

De acuerdo a lo que las autoridades manifestaron a ese diario, uno de los inconvenientes del país al momento de lograr que los chicos vuelvan a sus aulas, es que por ahora no existe ningún registro informático que permita una alerta temprana de cuando faltan al colegio.

Buscar la revinculación: un desafío de los docentes

Vanesa D´Alessandre, del programa de Educación de CIPPEC, manifestó que “hay al menos tres razones para suponer que un porcentaje importante de chicos especialmente en el secundario no va a retomar la escolaridad este año: la falta de conectividad y dispositivos, la pérdida de hábitos y cantidad de tiempo que los chicos destinan a estudiar y el deterioro de las condiciones de vida de las familias. Cuando tienen menos ingresos necesitan que los adolescentes salgan a trabajar o que participen de tareas de cuidado en el hogar, restando tiempo al estudio”.

Ante ese escenario, los especialistas coinciden en que hay que pensar en cómo lograr retener a los chicos. Según la investigadora de FLACSO, Guillermina Tiramonti, la clave está en buscar la diferencia. “A los chicos que se fueron no podés recibirlos con la misma rutina de la que se fueron”, dijo, por lo que lo que propone es "recibirlos con una propuesta pedagógica diferente al de la rutina tradicional."

En tal sentido, resaltó que “para que los chicos no se nos vayan hay que hacer una escuela que dialogue con la sociedad en la que vivimos y no la que crea artificialmente la escuela. No se trata de ser más o menos exigente, de aprobar o aplazar sino de hacer de la escuela un espacio relevante para los chicos. Todos los chicos. Esta es una gran oportunidad para cambiar”,

En tanto, la profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, Claudia Romero, dijo que abrir los establecimientos no es suficiente para reconectar a los alumnos. Sino que "hay que tener toda la información, un mapa detallado de quienes son, dónde están, cuáles son los motivos de la desconexión".

“Luego se trata de desarrollar actividades de revinculación que requieren una tutoría personalizada, un currículum que ya no podrá organizarse en diez materias sino en espacios integrados, con proyectos basados en problemas interesantes, un plan de actividades con breves períodos de trabajo que permitan ir registrando pequeños logros y materiales diseñados especialmente”, aportó Romero.