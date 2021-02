Furia vendimial: Reinas iracundas en las redes por el proyecto de cancelarlas en Guaymallén

Hay un dicho popular entre los hacedores de nuestra Fiesta Nacional que repiten cada año como máxima: "No hay Vendimia sin quilombo". Un poco en broma pero también un poco en serio, con esto se refieren a que cada año siempre hay alguna discusión, algún accidente o un imprevisto que alimenta el folklore y las historias vendimiales.

Si bien este año será una de las Fiestas de la Vendimia más atípicas y diferentes de todos los tiempos, debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la mayoría de las representaciones artísticas y culturales serán virtuales y on-line; y todo parecía indicar que "tendríamos una fiesta en paz"; el ingreso al Concejo Deliberante de Guaymallén de una iniciativa, de la mano del concejal radical Ignacio Conte y apoyada por el intendente Marcelino Iglesias, que tiene como fin eliminar de la fiesta de la Vendimia de Guaymallén la elección de la reina departamental; ya produjo nervios y enojos.

La iniciativa, explicó Conte, responde en que a su criterio “la elección de una ciudadana para que represente a un departamento o a una provincia, ya no corre más en el mundo moderno porque el estado debe tender a la eliminación de la discriminación y los estereotipos, en lugar de promover este tipo de concursos”.

Ignacio Conte, el concejal que presentó el polémico proyecto.

Por otro lado, el Secretario de Gobierno de Guaymallén expresó que el proyecto les parece acertado porque “las elecciones de las reinas representan 2 millones de pesos de gastos al año. Preguntémosle a cualquier vecino si quiere gastar 2 millones de pesos en las reinas o en arreglar el departamento”.

“No vamos a dejar de celebrar el esfuerzo de nuestro trabajo y no vamos a dejar de celebrar la Vendimia. Pero lo que no vamos a hacer es seguir eligiendo a una mujer en un concurso con características anacrónicas, solo por sostener una cuestión que es solamente una costumbre”, dijo Nicolás González, Secretario de Gobierno guaymallino.

Reinas en pie de guerra

Las opiniones de las Reinas Nacionales de la Vendimia de mandato cumplido no se han hecho esperar. Fue la presidente de la Corenave, la institución que las nuclea, la primera en expresarse en contra de este proyecto municipal.

"Yo, Soledad Reina, Presidenta de la Comisión Reinas Nacionales de la Vendimia Co.Re.Na.Ve., le solicito con el mayor respeto al Intendente de Guaymallen Sr. Marcelino Iglesias, que revise la decisión tomada respecto a la eliminación de la elección de la Reina de la Vendimia de Guaymallén. Consideramos que la misma ha incurrido en dos errores esenciales; el primero de ellos es creer que la elección de la Reina Nacional de la Vendimia es un mero concurso de belleza. El segundo error, que tal resolución no tiene en cuenta el sentir popular, expresando que la gente prefiere espectáculos musicales o culturales", expresó la joven maipucina que fue Reina Nacional en el año 2006.

En el centro, la adorada Josefina Di Pietro, rodeada de Soledad Reina, Eliana Brtani, Noelia Blanco, Marinés Babugia, Sofía Haudet y otras.

"No se trata de preferencias. Se trata de una unidad y de un todo, que se reúnen en nuestra Fiesta Máxima de los Mendocinos. Nosotras como participes de la misma, lo instamos a qué efectúe una consulta popular para que el pueblo de Guaymallen decida. Le saludamos sincera y coordialmente", finaliza Soledad. Su posteo fue apoyado con "likes" de muchas ex reinas y virreinas, como Marcela Perdigues, Eliana Bertani, y María Milagros Lo Bello.

Marinés Babugia y Soledad Reina.

A este posteo se sumaron varios de Marinés Babugia, una de las reinas nacionales más recordadas por la gente y que, justamente, logró la corona representando a Guaymallén. Primero abogada y hoy juza integrante de la Cuarta Cámara del Trabajo, apoyó a Soledad Reina compartiendo su posteo y haciendo otros:

María Paula García, Reina Nacional de la Vendimia 2007, que también representó a Guaymallén, y ha sido parte de la organización y armado de espectáculos vendimiales e incluso un Acto Central, expresó su opinión:

Eliana Bertani, quien fue la Virreina Nacional de la Vendimia en 2006 representando a Guaymallén y acompañando en el reinado a Soledad Reina, fue una de las que más fuertemente se expresó en Facebook:

La grieta monárquica

Si bien muchas soberanas departamentales de la provincia se hicieron eco de la opinión de Soeldad Reina, muchas Reinas de Mandato Cumplido no han querido opinar, por diferentes motivos. Algunas de ellas, porque piensan que están en otra etapa de sus vidas y confiesan que se arrepienten de haberse presentado para ser reinas. "Yo estoy de acuerdo con que es un concurso de belleza, y me parece que en este tiempo, ya no va más", dijo una de ellas en off porque "no quiere debatir y no participa de la Corenave".

Sole Reina y Eli Bertani, dos de las que emitieron opiniones más fuertes.

Otras ex soberanas, sin embargo, se mantienen en silencio y producen enojo en sus compañeras. "Hay muchas que no hablan porque son simpatizantes de la U.C.R. o tienen cargos políticos, y por eso no se la juegan.", dicen. "Lo mismo pasa con las peronistas. Todas las que acceden a un cargo municipal o provincial, se quedan calladitas".

El debate está en marcha. ¿Logrará Guaymallén la ordenanda y dejará finalmente de elegir reinas vendimiales?