La OMS aprobó el uso de una vacuna contra coronavirus en mayores de 65 años

Después de semanas de incertidumbre mundial sobre el uso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en mayores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hacerlo en quienes tengan más de 65 años. Hasta el momento, algunos países europeos habían optado por no aplicarla, ya que se desconocía su efectividad en ese grupo.

Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS, dijo que es tan viable el uso de la vacuna de Oxford en este grupo de riesgo, como en los más jóvenes. “Los resultados de la estimación de eficacia para personas de hasta 65 años o más tenían un intervalo de confianza amplio y, por lo tanto, creemos que la respuesta de este grupo no puede ser diferente a los grupos de menor edad”, dijo.

Por el momento, y como consecuencia de la falta de información certera, varios países europeos habían decidido no vacunar a los mayores de 65 con la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Concretamente, algunas de las naciones que tomaron esta decisión fueron Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia y Noruega.

Además, Cravioto manifestó que hay evidencia de que este medicamento es eficaz frente a una de las variantes que se conoció en el último tiempo. En tal sentido, está sugerida para evitar la mutación B117, originada en Sudáfrica. Por eso, sugirió inocular a “todas las personas mayores de 18 años sin límite de edad superior”.

Hasta el momento no había información suficiente sobre esto, lo que había vuelto atrás la decisión del país africano de inocular con Oxford-AstraZeneca. "Hemos hecho la recomendación de que incluso si hay una reducción en la posibilidad de que estas vacunas tengan un impacto total en su capacidad de protección contra enfermedades graves, no hay razón para no recomendar su uso incluso en países que presentan circulación de la variante", dijo Cravioto.