Clases en Mendoza: por qué se debe volver al aula según una experta

En el último decreto que publicó el gobierno nacional se habilitó el regreso de las clases presenciales. Esta medida en particular se instrumentará en cada distrito de acuerdo con los parámetros del Consejo Federal de Educación.

La vuelta a clases en la provincia de Mendoza, como en el resto del país, ya es un hecho, pero qué dicen los expertos al respecto.

Una encuesta elaborada por Unicef el año pasado encontró que había problemas en los chicos menores de 6 años en el inicio de la pandemia. Problemas en la alimentación, en el sueño, en la comunicación, problemas emocionales y temor a salir. Muchos niños presentaron tristeza, desánimo y más del 90% extrañaba a alguien.

En septiembre de 2020 la Sociedad Argentina de Pediatría le preguntó a alrededor de 4500 niños de entre 6 y 18 años, cuál era su percepción y sentimiento respecto al contexto. Muchos niños llegaban al consultorio con síntomas originados en la cuarentena, síntomas funcionales. Esto quiere decir que alguna parte del cuerpo, aún sin tener una base orgánica, está expresando un malestar en el niño; son síntomas reales verdaderos del funcionamiento de ese órgano. Por ejemplo, gastritis, cefalea, dispepsia, entre otros.

La médica pediatra Cristina Gatica, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y jefe del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital pediátrico Doctor Humberto Notti, en diálogo con MDZ expresó: “Todos los niños de Mendoza, como todos los niños del país, deberían volver a las aulas. Los niños no son grandes transmisores virales como ha quedado demostrado científicamente. El 90 % de los niños cursan la enfermedad de manera asintomática, la transmisión en el caso de este virus depende mucho de la carga viral, que a su vez depende de la clínica y no de la edad”.

Por lo cual, según la médica pediatra, abrir una escuela en comunidades en donde existe una baja tasa de transmisión del SARS-CoV-2 es seguro.

“Tenemos que pensar en que vuelvan a la escuela, primero porque tienen derecho a la educación y nosotros como adultos debemos velar por su interés superior y que se cumplan sus derechos”, asegura Gatica.

“La escuela es un lugar seguro y una herramienta de equidad para los grupos más vulnerables”. La pandemia ha dejado en evidencia el rol fundamental que cumple la escuela en el país, la pediatra resalta que no solo se la debe pensar como un espacio donde se transmite conocimiento sino que además hay que destacar su rol como fortalecedora de aspectos sociales, emocionales, su rol en el cuidado de la salud, en la alimentación, la higiene de los niños y adolescentes.

Educación y vacuna contra el coronavirus

Si bien hay un plan nacional que busca vacunar contra la covid-19 a todos los docentes del país antes del inicio de las clases, la profesional no se muestra muy optimista respecto a que esto se logre. “Por las noticias que uno escucha es probable que no alcancen a vacunar al personal docente. Sin embargo, no se debería retrasar el inicio de las clases”, advierte Gatica.

La médica recuerda que, sean o no vacunados los docentes antes del inicio de las clases, las medidas que se recomiendan para evitar la transmisión son las conocidas por todos. Buena ventilación del lugar, lavado de manos cada 90 minutos, uso de tapabocas, distanciamiento social, escalonamiento de los horarios de transporte o del ingreso a la escuela, desinfección, entre otras.

Para la pediatra la provincia está preparada para ejercer todas estas actividades y brindar ambientes seguros. “La escuela es muy importante para que los niños logren su pleno desarrollo: físico, emocional y psíquico”, concluye Cristina Gatica.