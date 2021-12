Educación inclusiva: este fue el último proyecto de Esteban Bullrich en el Senado

Antes de presentar su renuncia al Congreso, el senador nacional Esteban Bullrich (Frente PRO) dejó un proyecto de ley clave en relación a la educación inclusiva, que hoy fue aprobado en el Senado.

Recientemente la intención política para debatir la propuesta, cuyo objetivo es “garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva”, había quedado expuesta al lograr el apoyo de distintos partidos.

En líneas generales, el proyecto que Bullrich buscó dejar como un “legado” de su gestión, también contó con los aportes de los senadores que integran diferentes bloques. Así, la senadora Cristina López Valverde (FdT) junto a Roberto Mirabella (FdT) y Julio Cobos (UCR) se habían sumado a la iniciativa que fue presentada en un texto unificado en septiembre de 2020.

Entre las pautas de la iniciativa, se estipuló la garantía del acceso y la extensión de las trayectorias educativas de manera completa y apuntando a la calidad, para todos los niños, niñas y adolescentes que viven con una discapacidad, que posean altas capacidades o bien, que en su trayectoria educativa presenten dificultades en el aprendizaje.

Equidad en educación, la premisa del proyecto

El escenario indiscutible para cumplir este objetivo será, tal como lo propuso el proyecto, la escuela pública (de gestión estatal y privada), que deberá garantizar las condiciones de equidad al momento de prestar el servicio educativo en todo el territorio nacional. Entre sus apartados clave, el proyecto también propone que las familias de los niños y niñas accedan a su legítimo derecho de estar informadas y participar junto a los equipos docentes y profesionales en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos.

Se suma entre las pautas de la propuesta que será debatida en comisiones el martes que viene, la prohibición por parte de las instituciones de rechazar la inscripción o pre inscripción de cualquier estudiante comprendido en el marco del proyecto de Ley. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) es otro aspecto planteado y por el cual Bullrich se abocó a trabajar y logró recientemente el apoyo de los senadores de las diferentes bancas.

Antes de presentar su renuncia, el ex senador del pro detalló en su carta la urgencia de tratar a su propuesta sobre tablas: “Este proyecto no es de nadie, es de todos. Porque, en política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Repito, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. Y porque, como dijera Borges: nadie es la Patria, pero todos lo somos”, sentenció Bullrich sobre el final de su comunicado.

El proyecto completo: