Ómicron: la llamativa forma de Carla Vizzotti para referirse a la nueva variante

Este domingo, 5 de diciembre, se confirmó el primer caso de la variante ómicron en Argentina. Es un ciudadano que regresó de Sudáfrica y se encuentra cumpliendo el aislamiento correspondiente, así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Tras la confirmación del primer caso detectado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que consecuencias tiene e intento llevar tranquilidad.

"Es asintomático, está en perfecto estado y aislado", afirmó la ministra sobre el primer caso detectado en Argentina. Además, aclaró que ómicron no se traduce en casos más graves, "Si bien tiene más mutaciones que delta, hasta ahora no estamos viendo que tenga impacto en una enfermedad más grave o letal. Los laboratorios y la OMS dijeron que todavía faltan un par de semanas para ver si escapa o no a las vacunas", explicó la ministra en una entrevista en Futurock FM.

La OMS analiza si ómicron puede transmitirse pese a estar vacunado.

Además, Vizzotti compartió su peculiar análisis sobre la variante: "Es la evolución natural del virus. Lo que buscan es ser más transmisibles y menos letales, porque nos necesitan a nosotros para replicarse, no nos quieren matar".

Las consecuencias de la nueva variante aún continúan en estudio como así también la efectividad de las vacunas sobre la nueva variante. Sin embargo, Vizzotti enfatizó en la importancia de completar los esquemas de vacunación: "Todavía no sabemos si ómicron va a escapar a las vacunas, pero sí sabemos que es mejor tener dos dosis para cualquier variante, aunque responda menos. Y por supuesto tener los refuerzos".

Carla Vizzotti fue clara al explicar que será imposible que no haya casos positivos de coronavirus en el país. "No buscamos que no haya casos, es imposible que no haya -y agregó- buscamos que los casos sean lo más leve posibles".

En relación al ritmo de vacunación, la ministra explicó que si bien la velocidad había bajado en las últimas semanas, ahora con la recomendación del Consejo Federal de Salud de completar los esquemas para evitar los contagios por la variante ómicron, "se está avanzando, y mucho" en vacunar a la mayor cantidad de personas posible.