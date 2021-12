Una encuesta revela quiénes tuvieron menos acceso a la vacuna en 2021

Un nuevo informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, reveló que en el marco de la pandemia de covid-19 y ya iniciado el proceso de inmunización de la población, durante este año que finaliza hubo una desigual llegada de la vacuna contra la enfermedad que dejó a los grupos de familias más pobres o indigentes en una desventaja que se nota en las estadísticas.

Para conocer los comportamientos y creencias en torno a la vacunación y el miedo a contagiarse el virus, la encuesta incluyó 5.758 hogares de todos los conglomerados urbanos de Argentina y un total de 17.684 personas que respondieron un cuestionario on line y presencial entre el 5 de julio al 5 de octubre de 2021.

Entre todos los aspectos analizados dentro de este “paneo” general de las sensaciones de la población en ese período “intermedio” respecto de la cantidad de población vacunada (45% de los mayores de 18 años tenía la primera dosis en octubre, mientras que 37,8% tenía dos aplicaciones y 16,3% no se había vacunado) un dato llama la atención. Y es que, mientras más de la mitad de quienes pertenecen al estrato medio profesional habían recibido en ese momento dos dosis de la vacuna, solo tres de cada diez personas de que viven en situaciones de pobreza extrema lograron acudir a los turnos para contar con las dos dosis.

La tendencia también se repitió en relación a la ausencia absoluta de la vacuna entre los estratos menos favorecidos desde el punto de vista socio-económico. De hecho, de acuerdo al estudio de la Universidad Católica, la tendencia se repitió a medida que fue menor el nivel socio económico de las personas: no se vacunó “el 12,5% del estrato medio no profesional, el 14,8% de los sectores medios no profesionales, el 15,4% de las clases medias bajas y al 23,6% del estrato bajo marginal”, tal como lo describe el informe, denominado “Comportamientos y creencias en torno a la vacunación y miedo al contagio de Covid-19 en la población urbana en la Argentina”.

Menos contagios entre las familias más pobres

De acuerdo con la Encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina 2021, hasta octubre de 2021, el 19% de la población en las ciudades argentinas había atravesado o estaba cursando la enfermedad y el 1% necesitó de una internación por esta causa. Al menos 23% de las personas mayores de 18 a 59 años dijo haber tenido covid en ese momento, mientras que 13% de los menores de edad y cerca del 10% de los adultos mayores encuestados manifestó haber tenido el virus. En tanto, la mayor prevalencia respecto de las internaciones se produjo entre las personas de 60 a 74 años.

Las diferencias sociales y económicas también marcaron el ritmo respecto de los niveles de contagios: mientras que entre las familias más pobres hubo menos personas que dijeron haber tenido covid, entre las que presentaron un mayor nivel de recursos los casos positivos expresados fueron más: 13% y 22% respectivamente. Esa situación, se asegura en el informe, tuvo que ver con que en las barriadas más pobres hay mayor población joven e infantil; los menos propensos en ese entonces a presentar complicaciones relacionadas al virus.