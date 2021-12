La visita de Vitálik Buterin, creador de Ethereum, dio mucho de qué hablar en los pocos días de su estadía. Con una agenda muy ocupada, ofreció charlas para la gran comunidad cripto de Argentina, recorrió barrios carenciados y se juntó con políticos como Martín Guzmán, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, entre otros.

La elección de Argentina como destino no fue al azar. Vitálik Buterin sabía que en nuestro país hay una alta adhesión a las criptomonedas debido, al menos en parte, a la gran inflación del país y a que hay mucha gente involucrada en organizaciones autónomas descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés). Así y todo, su corta estadía superó todas sus expectativas: "Estoy muy impresionado. No esperaba ni de cerca esto. El tamaño de la comunidad y el nivel de proyectos aquí es increíble, es mucho más de lo que esperaba y de lo que he visto en el mundo hasta ahora", comentó sorprendido el joven creador de Ethereum.

Matías Wepfer, managing partner de realtok -la primera Real Estate DAO- habló sobre lo que dejó y lo que generó la visita de Vitálik Buterin en Argentina.

-¿Por qué fue tan importante la visita de Vitálik Buterin a la Argentina?

-Despertó gran interés por las DAO y dejó un mensaje para que todos los interesados se involucren en este mundo: "Vayan y busquen las organizaciones que reflejen los intereses que tienen, que ese propósito les sea útil. Que ustedes puedan ser útiles a ese propósito. Entren y participen. Es un llamado a la participación, súmense. Hay un montón de DAO de argentina y del mundo esperando que todos se puedan sumar y participar". Eso es para mi lo mejor que dejó Vitálik, esa esperanza o deseo de que estas cosas van a revolucionar el futuro que está a la vuelta de la esquina. "Entren y participen". Fue una convocatoria abierta y todas las DAO están con las puertas abiertas esperando a que la gente se sume.

-Viendo todo el impacto de la visita de Vitálik a la Argentina parecería que el país está apuntando hacia las criptomonedas ¿Cómo imaginas al sistema del funcionamiento del país de acá a 5 años?

-Muy activo en relación a la regulación para hermanar al sector cripto y al sector tradicional. En Argentina ya está pasando y está muy bien que se junte el sector de la política con estas nuevas tecnologías y comunidades que están generando mucho valor y requieren de un diálogo permanente para buscar utilidad. Esto es algo muy útil para las personas y para los movimientos sociales. Tenemos el ejemplo de El Salvador, donde adoptaron rápidamente la tecnología para el bien común de la sociedad. Colocar al bitcoin como moneda de curso legal habilitó un sin fin de negocios y oportunidades para el país. Después depende de cómo lo lleve el gobierno al destino que le sea útil, pero habilita muchísimo al desarrollo del país. Por eso fue muy positivo ver a Vitálik reunido con políticos del país y transitando algunos sectores carenciados, lo veo super auspicioso y espero que continúe el interés por parte de todos en pos de adoptar las criptomonedas y DAO. En Argentina tiene que dejar de verse como un enemigo de la economía a las criptomonedas. Simplemente es algo que va a habilitar que florezcan nuevas economías y nuevas fuentes de trabajo. Está sucediendo por todos lados.

"Es un hecho que las criptomonedas se convierten en alternativas en países con mucha volatilidad cambiaria como Argentina, Venezuela y algunas naciones africanas".

-¿Por qué crees que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es tan alto el interés en las criptomonedas y tan activa la comunidad cripto?, dos cosas que destacó Vitálik en su visita...

-Creo que tenemos un gen emprendedor. El argentino en general es muy busca: busca oportunidades, busca aprovecharlas, busca desarrollarlas. Ese gen vibró muy bien con toda la economía cripto. Porque la economías cripto o los proyectos cripto son habilitantes, tienen barreras muy bajas de acceso. Permiten muy rápido entenderlos, aceptarlos y participar. En el país hay mucho talento vinculado con el arte de emprender, con la resiliencia que tenemos al contexto, a los embates que recibimos constantemente de la macroeconomía. Así y todo no bajamos los brazos, emprendemos, buscamos alternativas. Realmente ese gen potenció mucho al sector cripto. Para mi este año fue un año bisagra que dejó de ser de nicho y pasó a ser de conocimiento público. El año que viene va a ser de gran explosión de utilidad para mí. Va a haber cada vez más adopción de algún token o alguna comunidad en las cosas que usamos a diario. También somos referentes en el exterior en los proyectos en los que participamos porque agregamos valor y talento.