Tiene 95 años y se convertirá en el egresado de secundaria más longevo del país

Para aprender no hay edad, mucho menos para cumplir los sueños. Y a esto Ignacio Cervin lo tiene muy en claro. Con 95 años, este abuelo de la localidad correntina de Colonia Carolina, departamento de Goya, este año terminará la escuela secundaria. Así se convertirá en el alumno más longevo del país.

Pero la historia de Ignacio ya se había conocido en el año 2018. Cervin había sido reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación por haber culminado la primaria con 92 años. "¡Orgullo correntino!", habían expresado en la cuenta oficial de la cartera de educación con una publicación de la foto del flamante egresado en su graduación de la escuela primaria.

Cervin es una persona a la cual no le gusta quedarse quieta. Las horas del día las distribuye entre el cuidado de su huerta, y realiza "algunos trabajos". Según contó entre risas en una entrevista que brindó al canal Carolina TV, es "albañil, herrero, carpintero. Hago los trabajos para mi, aunque no salgan muy bien, no importa porque es para mi".

El estudiante compartió cómo fue que comenzó la escuela nuevamente a los 90 años: "Se me dio por estudiar porque de chico no había terminado la primaria, nadie me alentaba en esos tiempos", dijo y recordó que cuando era chico "solo había hasta 5º grado".

El acto de colación de Cervin será el próximo 9 de diciembre en el Colegio Secundario Colonia Carolina y se espera que tenga gran concurrencia, Ignacio se ha convertido en el gran orgullo de Colonia Carolina.

Pero su historia de estudiante no terminará este año. En la entrevista adelantó que planea seguir estudiando. Al culminar la secundaria quiere estudiar algo relacionado con la agronomía. "Como me crie en el campo conozco como manejar a los animales", aclaró.

Los 95 años de Ignacio le han brindado experiencia. Mirando hacia atrás todo lo transcurrido siente el deber de recomendar al resto de las personas, en especial a los más jóvenes cómo avanzar en la vida. "No se queden quietos, siempre hay algo más para aprender", concluye el correntino.