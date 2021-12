Como neutralizar manchas de la ropa blanca con vinagre

Las prendas siempre llevan mucho cuidado. Sin embargo, la ropa de color blanca exige que las personas le presten más atención tanto al momento de utilizarlas como al guardarlas en algún cajón.



Al ser de un color tan claro, las manchas pueden verse con mucha más facilidad. El gran problema llega a la hora de lavarlas. ¿Te ha pasado de ensuciar una prenda de dicho color y luego no poder quitarle la mancha?



Esto le ha sucedido a varias personas: se trata de un problema bastante universal que ha generado muchos dolores de cabeza. ¡Por suerte existe el vinagre! Si nunca lo has utilizado, a continuación te contamos cómo hacerlo.



Fuente: miamidiario.com

¡Quita las manchas de la ropa blanca con vinagre!

El vinagre puede tener muchísimos usos. Además de poder utilizarlo para recetas culinarias o darle más gusto a nuestra comidas, también es bastante útil a la hora de limpiar objetos y superficies.



De esta manera, puedes utilizarlo para múltiples tareas en el hogar. Una de ellas es blanquear la ropa blanca quitándole aquellas manchas que son difíciles de decirle adiós. Con este limpiador natural podrás eliminarlas en simples pasos.



Lo cierto es que puedes hacerlo a mano o también a maquina, cualquiera de las dos opciones te dará grandes resultados. Si decides eliminar las manchas con vinagre de manera manual, deberás añadir una taza de vinagre blanco al balde o pileta que utilizarás. ¡No te olvides de colocar agua!

Luego, dejarás en remojo la ropa durante un total de 15 o 20 minutos. De esta manera, ayudarás a que los ácidos que posee el vinagre comiencen a actuar y logren que la ropa blanca quede en perfectas condiciones. Cabe resaltar que este producto no pondrá en peligro tus prendas, por lo tanto no debes temerle.



El siguiente paso es lavar la ropa que tenías en remojo con bastante agua fría. Luego tiéndela y colócala al aire libre. Es importante que la dejes reposar en el sol, principalmente a la hora donde los rayos son muy fuertes.



De esta manera, no tengas miedo de colocar las prendas mojada a la luz solar directa. Al ser blanca no le sucederá nada, sino todo lo contrario. Los rayos solares ayudarán a que tu ropa blanca luzca mucho mejor y eliminarán todas las manchas o tonos amarillentos que posee.







En el caso de que no quieras lavar a mano y prefieras utilizar tu lavadora, el proceso para blanquear las prendas con vinagre es el siguiente: deberás añadir una taza de vinagre blanco dentro del cajetín del electrodoméstico, como si estuvieras utilizando un detergente habitual. Si puedes dejar que se seque al sol, ¡no dudes en hacerlo!



