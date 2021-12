Coronavirus: una infectóloga volvió a despejar dudas sobre la vacunación

Elena Obieta, médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, habló con No Tan Millennials sobre el avance de la variante ómicron. Resaltó la importancia de la vacunación y despejó dudas.

Elena Obieta dijo que ya se puede asegurar que "a más gente vacunada, menos muertos". Pero resaltó que no hay que relajarse, porque "ya hubo, y lamentablemente seguirá habiendo, muertes por ómicron". ¿Quiénes tienen más riesgo? "Aquellos no vacunados o sin dosis de refuerzo que tengan más de un año de la última aplicación, también las personas con comorbilidades".

Es que ya de por sí, según aclaró la médica, "una persona diabética que tenga un resfrío común o una gripe común puede descompensarse y terminar muriendo".

Respecto a la variante ómicron, dijo que aún no se sabe con certezas si ha disminuido la letalidad del virus. Además, "está circulando en la comunidad y por lo tanto puede mutar a condiciones más benignas o malignas, no lo sabemos, y no estamos en condiciones de probar".

"Quizás el virus se termine perpetuando entre nosotros, sin matar al dueño de la casa, quedándose como inquilino. Podría llegar a ser, pero esto falta para que lo sepamos. Mientras tanto nos tenemos que seguir cuidando", insistió Elena Obieta.

La combinación de vacunas podría ser aún más eficaz.

Además, aclaró que desde la comunidad científica y médica, "nunca dijimos que las vacunas previenen la posibilidad de adquirir el virus ni menos de retransmitirlo. Por eso debemos inocularnos y además seguirnos cuidando".

"Es probable que una persona vacunada tenga menos carga viral cuando contrae el virus. Por eso es importante cortar la cadena epidemiológica. Es la única manera que tenemos de hacer que esta pesadilla se termine. Si con ómicron se perdió la capacidad de matar, lo veremos, pero ya hay muertos por esta variante", repitió.

Finalmente, sobre la combinación de vacunas, Elena Obieta dijo que "algunos estudios dicen que la combinación de plataformas, o sea de cómo están fabricadas, es más eficaz que darte siempre la misma. Pero la mejor inoculación es la que tengo aplicada".