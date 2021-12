Cómo limpiar las superficies metalizadas del hogar con vinagre

¿Estás harto de todas las huellas dactilares y las manchas de grasa en tus electrodomésticos de acero inoxidable? Deja de lado los limpiadores de acero inoxidable comprados en la tienda y, en su lugar, toma una botella de vinagre de tu despensa. Es todo lo que necesitas para que tus superficies metalizadas luzcan brillantes y como nuevas.

Aunque es tentador, nunca uses productos de limpieza para superficies metalizadas como limpiadores de hornos o limpiadores a base de cloro. Son fuertes y abrasivos, y pueden dañar permanentemente el acero inoxidable.

Fuente: Pille R. Priske (unsplash.com)

Ventajas de usar vinagre en superficies metalizadas

El vinagre contiene un ácido suave llamado ácido acético. Corta el aceite que deja los dedos, en lugar de desparramarlo como muchos otros limpiadores. Dado que el vinagre normalmente puede cortar la grasa y la mugre, resulta un excelente aliado.

Además, es muy barato y no contiene productos químicos agresivos, como lo hacen muchos limpiadores comerciales. Es por eso que se utiliza como un limpiador eficaz para el acero inoxidable, así como para controlar los olores.

Aunque es posible que el vinagre no huela tan bien como algunos limpiadores comerciales, no te preocupes, ese olor no permanecerá por mucho tiempo, pues se disuelve en el aire en minutos. Si el olor persiste después de unos minutos, puedes abrir una ventana para que el flujo de aire se encargue.

¿Qué es lo que necesitas para limpiar con vinagre?

Botella de spray

Vinagre blanco

Trapo de algodón

Agua

Instrucciones

Llena una botella de spray con vinagre blanco sin diluir. Luego, rocía generosamente sobre la superficie de acero inoxidable que deseas limpiar. Con un trapo suave o una toalla de papel, limpia el vinagre en la superficie hasta que esté seco.

Para evitar rayas al limpiar acero inoxidable, es mejor limpiar en la dirección de la veta y usar un toque suave.

Una vez que esté satisfecho y se hayan eliminado todas las huellas dactilares y la suciedad, vuelve a repasar la superficie con un paño humedecido en agua. El acero inoxidable es naturalmente resistente a la corrosión, por lo que este paso es una precaución para eliminar el ácido del vinagre de modo que no haya posibilidad de que interactúe con el metal. Puedes rociar agua de una botella o humedecer el paño directamente con agua.



Aquí te dejamos algunos otros trucos para limpiar la grasa de tu cocina: