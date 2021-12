¡Inesperado! Mariah Carey cedió su título de reina de Navidad

Estamos en época de villancicos e himnos navideños que suenan incansablemente en todos lados. Uno de esos infaltables es "All I want for Christmas is you", interpretado por Mariah Carey. Gracias a ese tema, Mariah es conocida como la "Reina de la Navidad"; sin embargo, la intérprete estadounidense dice que ese honor solo lo merece la Virgen María.

La canción, el sencillo más vendido en todo el mundo, es considerada por muchos como el tema más popular de Navidad de los últimos 20 años. En 2019, cuando la canción cumplió 25 años, esta se mantuvo tres semanas en el primer lugar de la lista Billboard. Un video del tema, también de 2019, tiene más de 236 millones de vistas.

En una charla radiofónica para la BBC Mariah Carey comentó que el apelativo de “Reina de la Navidad” se “lo puso otra gente y quiero decir humildemente que no me considero eso. Soy alguien que ama la Navidad y que fui bendecida por escribir All I want for Christmas is you, y muchas otras canciones de Navidad. Y seamos claros, sabes, la fe de todo el mundo es lo que es, pero para mí, María es la Reina de la Navidad”, subrayó Mariah Carey.

La cantante, galardonada en varias ocasiones con el premio Grammy, habló sin timidez de su fe cuando la honraron con el premio Billboard Icon Award en 2019. “¿Ícono? La verdad es que no me veo de esa manera. Empecé a hacer música por una necesidad de sobrevivir y de expresarme. Sólo quería crear algo para poder sentirme digna de existir y si he aprendido algo en esta vida es que, de verdad, todas las cosas son posibles con Dios”, pronunció Carey en su discurso de galardonada.

En 1993, Mariah Carey lanzó una canción titulada «Anytime you need a friend». Solo recientemente reveló que la composición era un reflejo de su relación con Dios.

La Virgen María es para los católicos la madre de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. Un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y que de ella nacería el Hijo de Dios. En María fue concebido el Salvador del mundo: Dios se convirtió en una persona viva en ella y a través de ella. María es una de las figuras centrales de la Navidad, icono de sencilles y pureza.

Del Evangelio se desprende que María era humilde y pura; que era decidida y valiente para enfrentar la vida; que era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar; que se preocupaba de los demás y que era servicial y caritativa; que tenía fortaleza moral; que era franca y sincera; que era leal y fiel. Fue una mujer poderosa, capaz de superar las pruebas más difíciles, de enfrentar con valentía los desafíos que se le presentaron y de hablar con seguridad en el momento indicado. María es, como mujer, un modelo para las mujeres. Es también para los hombres el tipo ideal de mujer.