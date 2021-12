Más del 60% de aumento: ¿cuánto cuesta alojarse en Carlos Paz?

La temporada de verano fue inaugurada oficialmente el pasado domingo 19 y la ilusión del sector turístico no se disimula ya que hoteleros y corredores inmobiliarios coinciden en destacar que las reservas van en aumento y las consultas se vienen haciendo desde hace más de un mes.

Las propuestas de alojamiento en Villa Carlos Paz son variadas. Hay de todo, desde lugares a los que solo se puede ir a dormir hasta reconfortantes hoteles, casas o departamentos con todas las comodidades. Las tarifas varían de acuerdo a los servicios que se ofrecen, el sector donde está ubicado y las condiciones edilicias.

Precios en hoteles: aumentos que llegarían al 100%

El año pasado una tarifa doble con desayuno incluido en un hotel de una o dos estrellas, tenía un costo de $2.500, ejemplificó el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA), Leonardo González. Y aclaró que ese precio se mantuvo hasta septiembre del 2021 pero que desde entonces de dio un incremento por el que la misma habitación alcanzó los 4 mil pesos. Sin embargo, el hotelero indicó que habrá un escalonamiento de precios y que seguramente "entre el 10 y el 25 de enero el importe promedio en este tipo de alojamiento sea de $5.000", lo que representa un aumento del 100% respecto al último verano.

Si la opción buscada es un hotel de tres estrellas con otro tipo de servicios, se puede conseguir una habitación doble desde una base de 8 mil pesos según indicó González. Si bien en Carlos Paz hay pocos hoteles de cuatro estrellas, la variación de los precios entre ellos es amplia.

Por ejemplo, Estilo MB, ubicado a pocos metros de la costanera y del reloj Cucú, es uno de los más económicos en su categoría y ofrece una habitación doble con desayuno por $16.500. Mientras que, con un estilo mucho más exclusivo, Pinares Panorama Suites & Spa -cuya vista es privilegiada- propone una habitación doble con hidromasajes por $41.500.

Reservas: termómetro de una temporada que pinta bien

Hasta el momento, el presidente de Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, Leonardo González, indicó que las reservas en este tipo de alojamientos “vienen bárbaro y a esta altura ya están arriba de un 40 por ciento en todo el verano”.

Además adelantó que “ya hay demanda para el fin de semana largo de Carnaval”, lo que permite augurar que será un verano exitoso. En ese punto se detuvo y detalló que esta temporada “no tendremos que sufrir la expectativa de la primera semana como ocurrió siempre”, haciendo alusión a que los primeros días de enero no era completa la ocupación en los hoteles.

Hotel Costanera, uno de los favoritos de Carlos Paz.

“Trabajar con un margen de diez días vendidos es importante, porque no tener las habitaciones reservadas, significa que no se sabe si se van a vender o no. Esto que sucede ahora, nos da un respiro”, comentó. González atribuyó este éxito del movimiento turístico que se avecina al Programa PreViaje, que implementó por segunda vez el Gobierno Nacional.

Alquiler de casas y departamentos

Otra de las opciones buscada en Villa Carlos Paz son estos alojamientos. En los últimos años, la oferta de departamentos se acrecentó ya que el boom inmobiliario provocó la construcción de un número importante de edificios que, en muchos casos, se alquilan de manera temporal.

Las casas particulares son también elegidas, ya que muchas personas prefieren no compartir o porque son un grupo numeroso.

Para este verano, la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, dispuso tarifas sugeridas que arrancan desde $1.000 por persona. La presidenta de la organización, Inés Prados, destacó ante todo, la importancia que los turistas “sepan que deben alquilar con inmobiliarios matriculados”.

Al igual que en el resto de los alojamientos disponibles en Carlos Paz, el precio irá aumentando de acuerdo a los servicios, el lugar y las condiciones en la que se encuentra la edificación.

Si estos lugares cuentan con asador, parque, cochera, aire acondicionado o ventilador, alarma o rejas, lavadero, gas natural, cable/internet, si están en zona céntrica o cerca del río, el valor por persona arrancará en $1.600. Si a esto se le suma una pileta, puede costar hasta 2 mil pesos por persona o más.

La corredora inmobiliaria, destacó que las casas se están alquilando mucho para las fiestas. Una de las condiciones que más buscan los turistas es la cochera. "Después se va escalonando, aquellas que tienen asador, pileta y mayor cercanía al centro”, detalló.

Por otra parte, el municipio de Carlos Paz advierte, a través de cartelería en el ingreso a la ciudad, que los turistas se abstengan de no alquilar en la vía pública, a los popularmente llamados “arbolitos”, ya que no ofrecen las garantías necesarias y no están registrados legalmente.